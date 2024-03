Dominés à la maison cette nuit par les Pacers (133-116), les Clippers ont accumulé une sixième défaite en neuf matchs. Le coach Tyronn Lue n’a pas mâché ses mots en conférence de presse.

Paul George avait déclaré il y a quelques jours que les Clippers ne possédaient pas d’identité. Même son de cloche du côté de James Harden. Mais pour le coach Tyronn Lue, les Clips en ont une. Ce n’est juste pas la bonne.

“Est-ce qu’on a une identité ? Je pense que oui : on est soft.”

Ouch.

Ça, clairement, ce sont les paroles d’un coach frustré. Et il y a de quoi. Alors qu’ils sont en galère depuis le All-Star Break, notamment sur le plan défensif, les Clippers ont encaissé la bagatelle de 133 points face aux Pacers cette nuit. 133 points, à plus de 58% au tir dont 61% à 3-points pour Indiana. Même le bon retour de Russell Westbrook n’a pas permis de redynamiser l’équipe.

“L’identité pour nous, c’est d’être plus dur. Physiquement, mentalement. Nous avons une attaque explosive – on peut scorer de plein de manières différentes – et on doit avoir une mentalité défensive.”

Si encaisser beaucoup de points face aux Pacers (deuxième attaque NBA) arrive à beaucoup d’équipes, c’est surtout la manière qui inquiète. La bande de Tyrese Haliburton s’est amusée contre les Clips, qui n’ont jamais réussi à sortir Indiana de sa zone de confort en attaque. Hali et Myles Turner ont planté dix tirs primés à eux deux, tandis que Pascal Siakam est entré dans la raquette comme dans du beurre. Aucune résistance, gros manque d’impact physique, de nombreuses absences, et pas assez de communication. Bref, les calculs sont pas bons Kevin.

Les galères actuelles des Clippers ont fait chuter l’équipe de Los Angeles à la 16e place à l’efficacité défensive sur la saison (115,4 points encaissés pour 100 possessions). Insuffisant pour espérer quoi que ce soit en Playoffs. Comme un symbole : les hommes de Tyronn Lue sont officiellement tombés à la cinquième place de l’Ouest ce matin, et n’ont que deux matchs d’avance sur le septième (Dallas).

Les Voiliers peuvent-ils redresser le navire ?

