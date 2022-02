La relation Donovan Mitchell – Rudy Gobert : un intérêt commun sous forme de bague, mais avec un gros lot de pression pour les Playoffs 2022

Avec le retour de blessure de Rudy Gobert avant-hier, Donovan Mitchell et le pivot français se sont retrouvés sur le même parquet pour la première fois depuis le MLK Day et une défaite chez les Lakers. Le duo n’a désormais qu’une seule chose en tête : monter en puissance pour maximiser les chances du Jazz en Playoffs, peu importe ce qui peut se dire à l’extérieur.

Et il s’en dit des choses à l’extérieur. « Donovan Mitchell et Rudy Gobert ne s’entendent pas », « Il y a de la tension entre les deux », « Rudy n’aime pas les araignées »… voilà ce qu’on peut lire (pour info, la dernière phrase est une joke, enfin on imagine) sur la dynamique entre l’arrière All-Star d’Utah et le triple Défenseur de l’Année. Une dynamique qui a véritablement commencé à être sous le feu des projecteurs après l’épisode COVID en janvier 2020, et qui est revenue sur le devant de la scène mi-janvier quand Gobert a déclaré publiquement que le Jazz devait se bouger les fesses en défense. Si Rudy n’a pas nommé Donovan directement et qu’au fond il avait complètement raison vu les galères d’Utah en matière de défense extérieure, le fait qu’il cite… l’arrière des Suns Devin Booker comme exemple à suivre a été interprété assez rapidement comme une pique envers Spida. Ce dernier a même liké un tweet du journaliste du Salt Lake Tribune Eric Walden, dans lequel il avait écrit « Rudy Gobert subtweet ? » pour faire comprendre qu’il s’agissait peut-être d’un message caché. Bref, il s’est passé deux-trois trucs. Mais depuis, de l’eau a coulé sous les ponts assure Mitchell et même s’il aurait préféré que Rudy garde sa décla entre les quatre murs du vestiaire, Donovan indique que sa relation est bonne avec le pivot bleu-blanc-rouge (via Chris Haynes de Yahoo Sports).

« La première des choses, c’est que ça va entre nous. Je tiens à le dire. Je trouve ça intéressant que toutes ces choses arrivent alors qu’on n’a jamais aussi bien joué ensemble. Alors je rigole avec ça en disant, ‘Pour un groupe qui se déteste, on joue plutôt bien’. »

Une relation qui tient notamment parce que les deux All-Stars partagent le même objectif, celui d’emmener le Jazz le plus haut possible.

« Nous sommes concentrés sur la gagne. Nous avons un objectif commun. C’est la chose la plus importante. Vous n’avez pas toujours besoin d’être meilleurs potes avec vos collègues de travail. Mais en fin de compte, si vous travaillez vers un objectif commun qui est bénéfique à l’équipe, c’est le plus important. Nous voulons gagner, et je pense qu’aucun de nous deux se préoccupe par rapport à ce qui se dit à l’extérieur. »

Une relation d’ordre professionnel avant tout donc, mais une relation qui sera une nouvelle scrutée au moment des Playoffs 2022. Parce qu’au final, c’est bien là où tout va se jouer pour Utah. Après plusieurs éliminations prématurées en postseason, et notamment celle de la saison dernière en demi de conf’ après avoir fini premier de l’Ouest en régulière, le Jazz n’a plus vraiment le droit à l’erreur aujourd’hui. Une qualification dans le Final Four est attendue – Utah n’ayant pas goûté aux Finales de Conférence depuis 15 ans – et les ambitions du jeune proprio Ryan Smith sont assez claires : ramener une bannière de champion à Salt Lake City rapidement. Le Jazz version 2021-22 est-il en capacité de franchir enfin un cap ? On peut avoir quelques doutes quand on voit les limites défensives de l’équipe lorsque Rudy Gobert n’est pas sur le terrain ainsi que le manque de mouvement à la trade deadline pour corriger ça. Et quand on sait que les Suns sont en pleine bourre et que Klay Thompson semble monter en puissance en attendant le retour de Draymond Green chez les Warriors (sans oublier les Grizzlies de Ja Morant), on se dit qu’Utah pourrait une nouvelle fois galérer pour remporter plusieurs séries de Playoffs dans la même campagne. Si ce scénario arrive, on a envie de dire ‘attention’. Attention parce que de nombreux changements pourraient s’opérer chez les Mormons…

Sous contrat jusqu’en 2025 minimum, Donovan Mitchell et Rudy Gobert ne sont peut-être pas du genre à passer leurs vacances ensemble, mais ils sont liés par ce même objectif qui est de ramener un titre de champion NBA à Salt Lake City. Tout le reste, ça n’a finalement pas trop d’importance.

