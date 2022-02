Jonathan Kuminga va remplacer Chris Duarte au Rising Stars Challenge : vu ce qu’il nous sort en 2022, on a envie de dire que c’est logique

Touché au gros orteil, Chris Duarte ne pourra pas participer au Rising Stars Challenge de vendredi soir. Le commish Adam Silver a donc dû choisir un remplaçant comme pour les All-Stars et c’est Jonathan Kuminga qui profite de l’absence de l’arrière des Pacers.

C’est Klay Thompson qui va être content. Il y a une bonne semaine, quand il a vu que Jonathan Kuminga ne faisait pas partie de la liste des sélectionnés pour le Rising Stars Challenge, le sniper n’avait pas hésité à parler de « mascarade ». Mais finalement, le septième choix de la Draft NBA 2021 participera bien à la fête si l’on en croit Shams Charania de The Athletic. Kuminga va ainsi rejoindre les onze autres rookies sélectionnés pour ce match entre jeunots, parmi eux Evan Mobley, Scottie Barnes, Cade Cunningham ou encore Josh Giddey. Et en remplaçant Chris Duarte poste pour poste, l’ancien produit du G League Ignite va évoluer dans la Team de Papa – la Team Gary Payton – aux côtés de joueurs comme Barnes, LaMelo Ball et Ayo Dosunmu. Le phénomène de G League Scoot Henderson portera également le même maillot que Kuminga, idem pour Davion Mitchell et Jaden McDaniels. S’il a assuré il y a quelques jours ne pas être perturbé par sa non-sélection, le rookie des Warriors devrait pouvoir vivre une belle petite expérience du côté de Cleveland.

Golden State rookie Jonathan Kuminga is replacing Indiana’s Chris Duarte (toe) in the NBA Rising Stars game at All-Star Weekend, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 16, 2022

La sélection de Jonathan Kuminga est largement justifiée au vu de ses performances depuis le début de l’année 2022. Sur le dernier mois, le gamin de seulement 19 piges a vu son rôle grandir au sein des Warriors suite notamment à l’absence de Draymond Green, à l’infirmerie depuis le 6 janvier dernier. 18 matchs joués dont 5 en tant que titulaire, plus de 21 minutes par soir, tout ça pour des stats solides de 12,4 points et 4,5 rebonds à 52,6% de réussite au tir. Autant dire qu’il est devenu une pièce importante du collectif de Steve Kerr après avoir squatté le banc pendant les premières semaines de la saison régulière. Parmi les perfs qu’on retient, il y a ses 25 pions marqués sur le parquet des Bulls, ses 22 unités inscrites face aux Mavs, et sa série actuelle de sept rencontres à au moins 10 unités marquées (15,7 de moyenne sur la première quinzaine de février). Mais encore plus que les chiffres, encore plus que ses énormes qualités athlétiques, c’est l’énergie qu’il apporte chaque soir des deux côtés du terrain qui nous séduit le plus. On aime aussi sa capacité à bouger sans ballon pour s’ouvrir des opportunités, et plus généralement son activité globale. Y’a qu’à écouter les propos de Klay via NBC Sports Bay Area pour comprendre à quel point Kuminga marque les esprits dans la Baie en ce moment.

« Il est tellement bon autour du cercle. Il est bon au poste. Son shoot est vraiment fluide. Son intelligence de jeu, il a seulement 19 ans et possède déjà un vrai impact. »

Nomination méritée pour Kuminga. S’il avait eu le rôle qu’il possède actuellement dès le début de la saison, Jonathan aurait sans doute été sélectionné directement pour le Rising Stars Challenge, mais il a dû attendre une blessure pour participer à la fête. Peu importe au final, car il sera bien là et il le mérite amplement. Maintenant, amuse-toi gamin !

