Nouvelle opération au pied pour Zion Williamson ? Y’a une sale odeur de saison blanche pour le phénomène des Pelicans

Cela faisait un moment qu’on n’avait pas eu d’update sur la rééducation de Zion Williamson. La dernière ne risque pas de faire plaisir aux fans des Pelicans. Car même si ce n’est pas une update officielle, il existerait un scénario dans lequel Zion repasse sur la table d’opération…

Un scénario mentionné par Christian Clark, beat writer des Pelicans pour NOLA.com. D’après l’insider des Pels, Williamson pourrait effectivement avoir besoin d’une nouvelle opération à son pied droit après celle effectuée durant la dernière intersaison pour réparer une vilaine fracture. Depuis ce premier passage sur le billard, on le sait, la rééducation de Zion ne s’est pas vraiment déroulée comme prévu, la preuve il n’a toujours pas joué la moindre rencontre avec son équipe lors de cette campagne 2021-22. Entre rechutes, surpoids, douleurs et injections, son retour a constamment été repoussé et aujourd’hui, la possibilité de voir Williamson réaliser une saison blanche gagne forcément en crédibilité. Alors soyons clairs, pour le moment rien n’a été décidé du côté de la Nouvelle-Orléans. À l’heure de ces lignes, c’est plus une éventualité qu’une nécessité. On devrait en savoir plus dans quelques jours car selon Christian Clark, la star des Pels devrait prochainement réaliser des examens supplémentaires sur son pied, soit cette semaine soit la semaine suivante. Une vraie update pourrait alors être fournie par la franchise du Bayou, mais vraiment ça ne sent pas très bon tout ça.

Une nouvelle opération serait évidemment synonyme de fin de saison. Et qui dit fin de saison dit trio Zion Williamson – Brandon Ingram – C.J. McCollum qui s’envole pour cette année. Pour rappel, Cijay est arrivé lors de la trade deadline pour donner un coup de main à un BI un peu esseulé sans Zion et ensuite former une triplette potentiellement redoutable, tout ça dans l’objectif d’accrocher le wagon des Playoffs qui échappe à la Nouvelle-Orléans depuis plusieurs saisons. Aujourd’hui, avec un bilan global de 23 victoires pour 35 défaites, NOLA se retrouve à la onzième place de l’Ouest – autrement dit la place du c*n – juste derrière les Blazers. Une qualification au play-in tournament n’est donc pas assurée, surtout si Portland continue d’enchaîner les victoires surprises comme c’est le cas depuis quelques jours. Et si les Pels échouent dans leur mission, cette saison 2021-22 sera perçue comme une nouvelle campagne décevante, alors qu’une qualif – même avec un bilan médiocre – pourrait servir d’étape dans l’avancement du projet sportif. Un projet sportif forcément lié à l’avenir de Zion, qui on le rappelle est éligible à une extension de contrat cet été. Vu le nombre de matchs qu’il a déjà ratés depuis son arrivée en NBA, on imagine que les Pelicans aimeraient bien le revoir un minimum sur les parquets cette année avant d’envoyer la blinde (181 millions sur cinq ans), même si au final on voit mal NOLA – en tout cas pour l’instant – ne pas investir sur Williamson. Dans un marché comme la Nouvelle-Orléans où il n’est pas facile d’attirer de gros agents libres et des joueurs du calibre de Zion, les Pels vont sans doute poser ce contrat max sur la table. Reste à voir si le numéro 1 de la Draft 2019 va bien le signer ou s’il décide de prendre la qualifying offer pour précipiter son départ de NOLA. Vu ses gros problèmes de durabilité, on lui conseillerait plutôt de sécuriser les billets verts…

Difficile de dire quand Zion Williamson retrouvera les terrains, mais plus on avance plus ça sent la saison blanche. Il reste deux mois à jouer et 24 matchs au total sur le calendrier des Pels. Ça va passer très vite, peut-être un peu trop pour Thanos.

