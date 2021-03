Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : reprise tranquille après le All-Star break

Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Le All-Star Game, c’est déjà fini. Mais les joueurs ont droit à quelques jours de congé en rab, puisque la NBA reprendra ses droits mercredi prochain avec deux petits matchs pour les équipes les plus en retard. Ainsi, on reprendra tranquillement notre rythme de croisée dans deux jours avec un petit derby texan entre les Mavs et les Spurs pour préparer cette deuxième partie de saison qui s’annonce pour le moins intense. Le lendemain, on gardera évidemment un oeil sur le choc de la Conférence Est entre Brooklyn et les Celtics. Et pour finir cette semaine en beauté, nous sommes gâtés puisqu’on aura un Warriors – Jazz en prime time ce dimanche, à 21h. De quoi voir quelques banderilles du parking et un joli duel entre les leaders de la Ligue que l’on compare souvent aux Dubs du milieu des années 2015 et les triple champions NBA sur la dernière décennie.

Dans la nuit du mercredi 10 mars

Dallas Mavericks – San Antonio Spurs à 2h30 (beIN 1)

Dans la nuit du jeudi 11 mars

Brooklyn Nets – Boston Celtics à 1h30 (beIN 1)

Dans la nuit du vendredi 12 mars

Memphis Grizzlies – Denver Nuggets à 2h (beIN 1)

Dans la nuit du samedi 13 mars

Oklahoma City Thunder – New York Knicks à 20h (beIN 3)

Denver Nuggets – Dallas Mavericks à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du dimanche 14 mars

Golden State Warriors – Utah Jazz à 21h (beIN 3)

On imprime gentiment le programme beIN Sports, on se l’affiche dans l’entrée ou au bureau, et ainsi on ne perd aucune goutte de ce qui sera proposé cette semaine sur la chaîne ! Pendant ce temps-là, on va acheter un peu de café…