Et si Team USA avait remporté les JO de 1988 ? Les Enquêtes de TrashTalk

Pendant de nombreuses semaines, le lundi était synonyme de Top 100 all-time, avec son lot de débats, de discussions et d’amitiés brisées. Une énorme aventure, qui méritait une belle suite pour continuer à régaler notre communauté préférée. Les Enquêtes de TrashTalk sont désormais de retour rien que pour vous, parce que le lundi reste le meilleur jour de la semaine, tout simplement.

Aujourd’hui, on sort un peu du contexte NBA pour s’intéresser aux Jeux Olympiques à quelques mois de l’édition 2020 2021 de Tokyo. Et pour ça, on a décidé de revenir sur les JO de 1988 à Séoul. Pourquoi ? Parce que c’est la dernière fois où on a vu une équipe de Team USA sans la présence des stars NBA. En effet, à l’époque, les joueurs de la Grande Ligue n’étaient pas autorisés à participer à la compétition olympique et l’équipe américaine était ainsi composée de jeunes joueurs universitaires. Et cela a finalement coûté la médaille d’or aux États-Unis, défaits en demi-finales par l’Union Soviétique d’Arvydas Sabonis. Quatre ans plus tard, Team USA est revenue en bombe avec la Dream Team de Michael Jordan et Magic Johnson, la FIBA donnant le feu vert aux joueurs NBA en avril 1989 sous l’impulsion de Borislav Stanković.

Comme d’habitude, on dit ce qu’on mange, on récapitule les faits et on mène l’enquête. Ça dure trois quarts d’heure et c’est parfait pour lancer la semaine.