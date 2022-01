Résumé NBA (scores, stats, highlights) : les Celtics ont mené de 60 points face aux Kings, car impossible n’est pas Kings

Encore une nuit estampillée Début de soirée, encore une nuit estampillée Catherine Lara, et si vous avez ces deux références vous êtes un boomer mais un boomer stylé. Pour ceux qui ne l’ont pas ? C’était donc une nuit de folie, c’était donc une nuit magique en NBA, et on vous résume tout ça en quelques lignes, quelques stats et quelques images.

# Les résultats de la nuit

Pistons – Nuggets : 105-110

Raptors – Hornets : 125-113

Wizards – Clippers : 115-116

Sixers – Pelicans : 117-107

Celtics – Kings : 128-75

Nets – Lakers : 96-106

Rockets – Spurs : 104-134

Warriors – Mavs : 130-92

Blazers – Wolves : 107-109

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

Les Clippers viennent de réaliser le 2ÈME plus gros comeback de L’HISTOIRE DE LA NBA (!) en gagnant après un retard de 35 points. Numéro 2 all time derrière le Jazz, qui avait gagné un match fin des années 90 en étant mené de 36 points. https://t.co/PY5TWBMRAS — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 26, 2022

Un des meilleurs matchs de la saison de Nickeil Alexander-Walker, dans une défaite certes. Graham absent il a été agressif vers le panier et a sanctionné au tir. 31 points, 11/22 dont 5/9 à trois points, seulement le 7ème match de sa saison (!) à + de 50% au tir… On note. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 26, 2022

La série continue pour Embiid, 42 points en 33 minutes cette nuit, New Orleans n’avait pas la moindre solution en face, trop d’absents. 17ème match de suite en étant meilleur scoreur des Sixers, il égalise Iverson et pourrait le dépasser jeudi soir… face aux Lakers. https://t.co/T4KWC1uEDB — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 26, 2022

35 points et 10 rebonds sur 4 matchs de suite. Le club contenait 3 membres depuis 1977 : – Shaquille O’Neal

– Karl Malone

– Anthony Davis Dites bonjour au 4ème membre du club VIP : Joel Embiid. pic.twitter.com/NfX8WmYJRq — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 26, 2022

Karl-Anthony Towns et compagnie ont raison de gueuler que Jaylen Nowell doit recevoir son chèque. On parlait en début de saison d’un banc limité à Minnesota, depuis un gros mois et demi il leur fait un bien fou. 13 points de moyenne sur 2022, hyper actif dans le jeu. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 26, 2022

Retour discret de AD mais match assez bien contrôlé par les Lakers. Le Big Three avec Stanley Johnson et soit Monk, soit Reaves, soit Bradley doit devenir un lineup permanent. Y’a un truc à bosser avec ce quatuor. LeBron toujours au-dessus, juste exceptionnel. Saison monstre. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 26, 2022

LeBron qui tente d’expliquer Spiderman Coming Home à Tom Holland.pic.twitter.com/Zmgbq5gInt — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 26, 2022

Bien frustré en sortie de défaite, l’ami Harden. Les sourires étaient au max à San Antonio, match frustrant à Minnesota puis défaite en antenne nationale face aux Lakers… ça rouspète. pic.twitter.com/A3ib5u6NAl — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 26, 2022

Voici la liste des joueurs qui ont totalisé minimum 9000 points, 5000 rebonds et 3000 passes avant leur 500ème match en NBA : – Nikola Jokic C’est tout. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 26, 2022

On envoie des missiles quand ça joue mal, faut aussi envoyer des fleurs quand ça joue bien : Tobias Harris comme Tobias Harris est capable de jouer cette nuit. Peut-être son meilleur match de la saison, impeccable, surtout dans le 2nd quart quand Philly pataugeait. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 26, 2022

Plus que 8 victoires et Gregg Popovich est le coach le plus victorieux de l’histoire de la saison régulière NBA. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 26, 2022

Oh non, fracture au pied pour Tim Hardaway Jr… terrible. https://t.co/yAXKRjd3Qo — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 26, 2022

Tim Hardaway Jr avait prolongé à Dallas cet été, pour 4 ans et un peu plus de 70 millions de dollars. Première partie de saison compliquée, et là il est victime d’une fracture au pied… c’est hardcore. À 2 semaines de la trade deadline, le management des Mavs va chauffer. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 26, 2022

Les posters comme ça bien sombre bien appel deux pieds pic.twitter.com/rXj5I2lY6i — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 26, 2022

Juste énorme ce soir, énorme Anthony Edwards. Blessé, puis crampes, rien à foutre. Il a pris le match à son compte dans le dernier quart, finit à 40 points en demandant à tous les fans de Portland de se taire au premier rang. pic.twitter.com/NBtMrRhJ9I — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 26, 2022

C’est la 3ème fois cette saison que Jayson Tatum et Jaylen Brown finissent un match en marquant chacun minimum 30 points. 3 matchs, 3 victoires. L’an dernier : 2 matchs avec les deux joueurs à 30 points minimum, 2 victoires. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 26, 2022

Faudra confirmer dans la journée, mais les commentateurs des Wolves ont indiqué que Anthony Edwards vient de claquer son 4ème match à 40 points minimum avant ses 21 ans… … seul LeBron a apparemment fait mieux aussi jeune dans l’histoire de la NBA. À vérifier mais c’est chaud. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 26, 2022

Les rookies dans l’histoire avec 34 points, 8 rebonds, 8 passes et 4 contres en un match : – Michael Jordan

– Cade Cunningham — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 26, 2022

Le Heat est 1er de la Conférence Est aujourd’hui. 30 victoires, 17 défaites. Sur leurs 47 matchs joués, il n’y en a eu que 11 où Miami a pu avoir Kyle Lowry, Jimmy Butler, Bam Adebayo, Tyler Herro et PJ Tucker disponibles ensemble le même soir. Masterclass d’Erik Spoelstra. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 26, 2022

Déjà deux ans. Déjà. On t’oublie pas. Jamais. Pensée pour Kobe et Gigi aujourd’hui.#MambaForever pic.twitter.com/F8WjwFixQp — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 26, 2022

J’imagine KD, devant les rumeurs de James Harden aux Sixers, avec Kyrie qui joue un match sur deux, pendant que Paul Millsap demande à être transféré et Joe Harris va être à nouveau évalué pour son opération à la cheville. Le tout avec une poche de glace sur le genou. Well… — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 26, 2022

