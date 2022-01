Anthony Davis a déjà ramené son modjo : LeBron James fait toujours dans le X mais AD joue les facteurs X, victoire face aux Nets !

En ce début d’année 2022, que vous souhaiter ? Une meilleure trajectoire qu’un mi-distance de Russell Westbrook, assurément, mais surtout un retour au boulot aussi victorieux que celui d’Anthony Davis. « Ouai TrashTalk ça fait 26 jours qu’on est en 2022, vous forcez juste pour faire vos blagues, AD n’a pas été un facteur X en plus ! ». Possible, on est des goujats mais on est des hommes avant tout.

Perdre face au Magic puis tambouriner les Nets, une logique qui échappe à plus d’un. Ce mardi, guidés par un chouette binôme LeBron James – Malik Monk, les Lakers se sont fait respecter de l’autre côté du Brooklyn Bridge. Pas de Kevin Durant ni de Kyrie Irving, mais El Barbudo et des types boursouflés qui ont longtemps tenu tête à l’armada retrouvée des Californiens. Eh oui, petit évènement de la soirée, Anthony Davis a enfin rechaussé les Kipsta : 8 points, 2 rebonds, 2 assists et 4 blocks à 38% au tir. Les stats d’un pivot longiligne drafté en fin de premier tour, mais surtout 24 grosses minutes de jeu qui nous ont permis de jauger son état physique – même si 24 secondes auraient suffi. Sur la première possession du match, après un pick-and-roll plein de complicité entre les deux hommes, LeBron James a tranquillement envoyé Anthony Davis sur orbite. Celle-là, fallait pas trembler. De quoi faire se lever le banc hollywoodien, heureux de retrouver son premier lieutenant en jambe. Mention spéciale pour l’impact défensif du revenant, les Nets ayant été limités à… 96 points. Sans Anthony Davis, la défense des Lakers avait chuté aux alentours des 112 points encaissés par rencontre. L’effet est immédiat.

First play of the game. Great to have you back, @AntDavis23 🙌 pic.twitter.com/dljoittWhw — Los Angeles Lakers (@Lakers) January 26, 2022

Comme c’est dans les vieux pots que l’on fait les meilleures soupes, LeBron James a tout de même enfilé le costume de personnage principale à Brooklyn. Quelques 33 points, 7 rebonds, 6 assists, 3 interceptions, 2 blocks et 0 ballon perdu à 67% au tir dont 2/8 de loin. Correctement épaulé par un Malik Monk à 6/12 à 3-points, le couronné de Californie a disposé d’un bon James Harden, vraisemblablement trop esseulé. La barbe des Nets a lâché 33 points, 12 rebonds, 11 assists, 2 interceptions et 1 block à 46% au tir dont 2/7 du parking. Un bel argument dans la course au cinq majeur du All-Star Game, et même si l’issue lui est défavorable, James Harden s’est positionné en tant que franchise player sans ses deux potes. Les responsabilités ont été assumées, reste à savoir si les autres Nets connaitront un tant soit peu plus d’adresse la prochaine fois.

Victoire pour la maison californienne, et surtout retour d’Anthony Davis. Les Lakers ne pétaient pas la forme, ils vont désormais réintégrer Anthony Davis au groupe et espèrent profiter de ses dispositions dans le secteur défensif.