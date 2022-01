Nikola Jokic savonne les Pistons : 28 points, 21 rebonds et 9 assists, face à un Cade Cunningham énorme mais trop seul

Comme une bonne leçon de parrain à filleul, Nikola Jokic s’est permis d’expliquer certaines choses à Cade Cunningham. La victoire, des highlights brillamment pâteux, à l’extérieur sans montrer ne serait-ce qu’une once d’incertitude dans ses choix. Qu’on l’apprécie ou non – mais tout le monde l’apprécie – Nikola Jokic est quand même un sacré trublion. Débrief.

La jolie boxscore maison, c’est par ICI !

Joel pose la question, Niko lui répond. À une époque où les intérieurs sont soi-disant « en retrait », ce mercredi matin est l’occasion de remettre les pendules sur les T et les barres à l’heure. Que fait-on lorsque Nikola Jokic pose 28 points, 21 rebonds et 9 assists sur Detroit, à 45% au tir dont 3/8 à 3-points ? Que fait-on quand en plus de cela, on a regardé le match ? La ligne statistique a beau satisfaire les esprits un peu bruts de décoffrage qui aiment les gros chiffres, la viande rouge et « les couteaux qui coupent bien », rien ne remplace la beauté du visuel. Le plaisir d’un Nikola Jokic qui gambade comme s’il faisait 50 kilos de moins. L’Obélix tombé dans la même potion magique qu’Arvydas Sabonis quarante années auparavant. Le poste 1/5 de Denver capable de passer d’une montée de balle aussi burlesque qu’efficace, à une démonstration de force sous le cercle. Ce mardi, le Serbe n’a pas fait exception à sa propre règle en repoussant les limites de la propreté : 11 points et 8 rebonds dans le premier quart-temps, aucun ballon perdu avant la deuxième mi-temps, et un petit record. Le Joker est devenu le premier joueur NBA de l’histoire à choper 5000 rebonds et distiller 3000 assists en ayant joué moins de 500 matchs (désormais 493). Une stat perdue dans des pages et des pages d’infos inutiles, qui a cependant le mérite de féliciter la polyvalence du géant.

Jokic is really on a different level. 19-11-5 and it's only halftime 🔥 (via @nuggets) pic.twitter.com/Vn7aHgibzy — SLAM (@SLAMonline) January 26, 2022

Nommé joueur de la Conf’ Ouest en début de semaine, Hodor est en pleine confiance. Est-il pour autant le grand favori dans la course au trophée de MVP ? Suivant un modèle basé sur les votes des dernières années et leurs critères, le site Basketballreference place pour l’instant Nikola Jokic tout en haut de son classement. Mais le back-to-back passera également par de meilleurs résultats collectifs, un bilan de 26 victoires pour 21 revers restant très light. C’est pourquoi il fut tout à fait sympathique de voir Jeff Green (20/4/1) et Aaron Gordon (16/5/5) se bouger dans la victoire à Detroit. Il n’en fallait en tout cas pas moins. Eh oui, Cade Cunningham a dégivré son pare-brise et balancé sa meilleure performance statistique de la saison : 34 points, 8 rebonds, 8 assists, 4 blocks et 2 interceptions à 54% au tir dont 6/9 du parking. Si ce sale mioche s’y met, la course au trophée de ROY s’annonce tout aussi indécise que son aînée. Et si la course du VOY existait (Vétéran of the Year), DeMarcus Cousins n’y participerait pas. Pour son deuxième match avec Denver, l’ancienne gloire de Sac Town a laissé derrière lui 4 points, 7 rebonds et 6 ballons perdus à 1/5 au tir. Rien de plus qu’une escalope en vitrine. On termine par une note tricolore, Killian Hayes a produit 6 points, 2 rebonds, 8 assists et 2 interceptions à 2/8 au tir. Comme souvent, on ne sait absolument pas dans quel sens tourner cette ligne de stats.

Nouvelle nuit de basket-ball et nouvelle performance XXL de Nikola Jokic. Crossé par Cade Cunningham ? Boh, la faute offensive semble y être et dans le cas contraire, c’est juste la vidéo d’un gros qui trébuche.