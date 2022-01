Fracture au pied pour Tim Hardaway Jr : très mauvaise nouvelle pour les Mavs, le sniper sera éloigné des terrains plusieurs semaines…

Dans le match de cette nuit opposant les Mavs aux Warriors en antenne nationale, la soirée de Dallas a viré au cauchemar en plein second quart-temps. En effet, alors que les coéquipiers de Luka Doncic tenaient dans la rencontre, c’est Tim Hardaway Jr qui a dû quitter les siens et être aidé pour se faire. La raison ? Une fracture au pied, qui n’annonce rien de bon pour le shooteur texan…

On est clairement pas médecins, mais à force de mater la NBA, on commence à avoir une petite idée des blessures.

Il suffisait de voir les réactions sur les visages des joueurs de Dallas et leurs fans pour comprendre que le pépin subi par Tim Hardaway Jr cette nuit n’était pas anecdotique. Dans un match pourtant bien commencé par l’ancien des Knicks, c’est une pénétration en plein milieu du second quart-temps qui a fait basculer la saison de THJ, et peut-être celle des Mavs, dans une mauvaise dimension. Une action banale, le joueur voit Damion Lee sur lui en défense et décide de le mener jusqu’au panier pour finir un lay-up ou avoir deux lancers. Malheureusement, si la faute est sifflée, dès le premier pas d’appui Hardaway lâche un cri et se tient immédiatement la jambe au sol. Tim va avoir le courage de se relever pour tirer les lancers, mais tout de suite il sait que quelque chose ne va pas. C’est donc immédiatement après ses shoots que l’arrière quitte le terrain, sans pouvoir poser le moindre poids sur son pied gauche. Par la suite, les Warriors vont dérouler et une excellente première mi-temps de Luka Doncic va rentrer dans la case tant pis, mais c’est surtout l’annonce faite par les Mavs et relayée par Shams Charania de The Athletic qui va mettre un coup de froid dans le dos des habitants de Dallas.

Mavericks Tim Hardaway, Jr. came up hobbling on his left leg, hard to tell but it may have been injured on the plant as he was going up to the rim #MFFL pic.twitter.com/TED93C10LO — Kevin Gray Jr. (@KevinGraySports) January 26, 2022

Mavericks say guard Tim Hardaway Jr. suffered a fracture of the fifth metatarsal on his left foot. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 26, 2022

Fracture du cinquième métatarsien au pied gauche, on ne parle pas tout à fait la langue des chirurgiens mais fracture ça par contre on connaît et ce n’est jamais bon signe. Au moment où ces lignes sont écrites, on ne sait pas encore la durée d’indisponibilité que cela représente. Ce que l’on sait, c’est que pour les blessures de ce type au pied, chaque cas est très différent. Le degré de la fracture est-il plus ou moins élevé ? Le joueur peut-il s’en remettre plus ou moins rapidement ? Si quelques garçons ont montré par le passé qu’ils pouvaient s’absenter un petit mois, d’autres ont eu besoin de deux mois pour s’en remettre et quelques cas ont même dû tirer un trait sur leur fin de saison. On croise évidemment les doigts pour que le meilleur scénario se produise pour Hardaway Jr, mais les images étaient clairement pas bonnes en direct et tout va se jouer dans les prochaines heures, lorsque les analyses complémentaires donneront une idée précise du type de blessure dont il s’agit. Autre certitude, c’est que les Mavs de Jason Kidd vont devoir faire sans leur shooteur pendant plusieurs semaines minimum, et ça compte tenu de la dynamique récente à Dallas, leurs ambitions pour les Playoffs à venir et à deux semaines de la trade deadline, c’est pas du tout un bon délire.

Tim Hardway Jr avait été prolongé pour 4 ans cet été, à hauteur de 72 millions de dollars. Apprécié pour sa confiance, le spacing qu’il apporte et sa capacité à provoquer quelques passages en force ici ou là, le bonhomme était devenu un des visages familiers des Mavs. Sa prolongation était vu comme une évidence, car sa main chaude avait sauvé Dallas à plusieurs reprises et son profil collait assez bien avec les skills proposés par Luka Doncic, Kristaps Porzingis, Dorian Finney-Smith, Dwight Powell ou encore Jalen Brunson pour ne citer qu’eux. Malheureusement, cette saison a été celle de la déception, Timmy n’arrivant pas à retrouver son adresse (33% à trois-points), et sa défense devenant parfois pénalisante pour Dallas sur le terrain. On avait même entendu quelques murmures à un mois de la deadline, sachant que les Mavs veulent enfin passer un tour de Playoffs avec Doncic et l’Ouest ouvre plusieurs portes cette saison. Hélas, cette année vire au désastre pour THJ qui va donc devoir zapper février et peut-être mars, dans l’espoir de revenir à fond pour les Playoffs de mi-avril.

Tic tac, tic tac, l’horloge tourne à Dallas. Les Mavs, sur une belle série récente, perdent Tim Hardaway Jr pour quelques temps et se pointent à la trade deadline remplis d’interrogations. Que faire pour renforcer l’effectif ? Et quel move réaliser qui soit dans le rayon du management ? Attention, les copains du Texas vont devoir vite fournir des réponses à leurs fans et sur le terrain.

Source : Dallas Mavericks – The Athletic