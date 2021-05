Les Mavericks confiants pour prolonger Tim Hardaway Jr. : on va voir si ça sera toujours le cas quand il va demander le max

Si Luka Doncic est évidemment le fer de lance des Mavericks sur ce début de Playoffs, on en connaît un autre qui cartonne au meilleur moment. Son nom ? Tim Hardaway Jr., qui est en train de se mettre bien avant la signature d’un nouveau contrat cet été. Reste à voir si ce sera à Dallas ou ailleurs, mais les Mavs ont l’air d’être confiants sur le dossier.

S’il y en a bien un qui s’éclate chez les Mavericks de Luka Doncic et Rick Carlisle, c’est le fiston de Tim Hardaway. Intégré dans le trade de Kristaps Porzingis de New York vers Dallas en janvier 2019, et souvent considéré comme un joueur faisant partie de la catégorie des mecs surpayés (contrat de quatre ans et 71 millions de dollars signé en 2017), THJ est en train de vivre sa meilleure vie dans le Texas. L’extérieur de 29 ans est en plein boom actuellement et représente l’une des raisons principales de la belle dynamique de Dallas, vainqueur de douze des seize derniers matchs de saison régulière et aujourd’hui en tête 2-0 au premier tour des Playoffs après deux victoires sur le parquet des Clippers. Vous voulez les stats de Hardaway Jr. sur la période ? On va vous donner les stats de Hardaway Jr. sur la période. Sur les dix derniers matchs de régulière, THJ tourne tout simplement à 23 points de moyenne, rien que ça. Les pourcentages ? Alors là vaut mieux se mouiller la nuque : 53% de réussite au tir, 46,6% du parking, et 91,2% aux lancers-francs. Wow. Il rigole pas le mec. Et attendez, regardez un peu ce qu’il fait subir aux Clippers sur ce début de Playoffs : deux matchs, 21 points d’abord, 28 ensuite avec le shoot qui fait mal en fin de match, le tout à 17/27 au tir et 11/17 de loin. Clairement il se fait plaisir le THJ. Mais c’est surtout son agent qui va se faire plaiz quand il va débarquer à la table des négociations durant l’intersaison. Parce que là, sans aucun doute, son client est en train de maximiser son dossier avant de décrocher un nouveau contrat, lui qui sera agent libre non restrictif à la fin de la saison.

There is confidence within the Mavericks' organization in their ability to re-sign Tim Hardaway Jr. in free agency this summer, league sources say. Hardaway has been huge in Dallas' seizing a 2-0 lead over the Clippers with two road wins: 24.5 PPG and 11-for-17 shooting on 3s. — Marc Stein (@TheSteinLine) May 27, 2021

D’après les dernières infos de Marc Stein du New York Times, les Mavericks seraient assez confiants en leur capacité à prolonger Tim Hardaway Jr. pour les années à venir. En même temps, le fit est idéal aujourd’hui et ce n’est pas surprenant d’entendre que les deux parties expriment un intérêt mutuel pour continuer l’aventure ensemble. THJ se régale aux côtés de Luka, les Mavs tournent très bien, pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? Peut-être parce que la NBA est aussi un joli petit business. Parfois, pour des raisons contractuelles, des chemins différents sont empruntés. Avec une liste d’agents libres prestigieux qui s’est grandement rétrécie ces derniers mois, Hardaway Jr. fera partie des options intéressantes à l’été 2021 et il va forcément jeter un œil aux différentes offres qui seront faites pour lui. Côté Mavericks, ils peuvent privilégier un cap space plus important en laissant filer THJ afin d’attirer d’autres renforts dans leur effectif. La vraie question, c’est de savoir s’il existe vraiment une meilleure option que Tim. Si on laisse de côté le scénario improbable d’une arrivée de Kawhi Leonard – potentiellement agent libre – à Dallas, pas sûr. Quand on voit le marché aujourd’hui, Hardaway Jr. visera probablement les 20 millions de dollars l’année, ce qui n’est pas rien mais en même temps il va débarquer avec de jolis arguments.

Au final, les Mavericks et Tim Hardaway Jr. ont peut-être un intérêt réciproque à prolonger l’aventure. Dallas tourne bien grâce en partie à sa grosse production actuelle et THJ semble être dans le spot parfait pour briller. Alors, on signe ?

Source texte : New York Times