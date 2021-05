Bobby Jackson est le nouveau coach des Kings… de Stockton : la fanbase de Sacramento y a cru, puis elle est retournée se coucher

L’actuel entraîneur-adjoint des Kings, Bobby Jackson, va donc quitter ses merveilleuses fonctions. Pas de panique, la légende de Sacramento ne va pas partir très loin puisque l’ancien bencher de luxe de Sacto va devenir head coach… d’autres Kings, ceux de Stockton, la franchise de G League affiliée à l’équipe de Luke Walton.

Bobby Jackson monte en grade. D’autres Kings, ceux de Stockton en G League, ont annoncé hier la nomination de Bobby au poste d’entraîneur principal. Une autre assistance de Luke Walton, Lindsey Harding, et le scout Jonah Herscu, étaient également dans la course pour obtenir le poste, mais c’est bien Jackson qui a raflé la mise. Après avoir été employé à la détection régionale de joueurs pour les Kings (2010-2012) puis pour les Wolves (2013), l’ancien meneur était depuis affilié au développement des joueurs pour la franchise californienne. Vous avez dit meneur ? Oui, Bobby Jackson l’a bien été sous la tunique des Nuggets, des Wolves, des Grizzlies, des Hornets, des Rockets et des Kings évidemment, après avoir été drafté en 1997 par les Supersonics. Outre ses 9,7 points, 3,1 rebonds, 2,6 passes de moyenne en carrière, BJ a surtout connu ses meilleures heures à Sacto, établissant son meilleur exercice en 2002-03 avec 15,2 points, 3,7 rebonds, 3,1 passes et 1,2 interception sur 59 matchs, de quoi faire élire le bandeau le plus stylé du moment 6th Man of the Year.

Stockton Kings Name Bobby Jackson Head Coach » https://t.co/ws0ALakY4p pic.twitter.com/dGrPEjrOEt — Stockton Kings (@StocktonKings) May 27, 2021

Sous les couleurs de Sacramento de 2000 à 2005, le natif de Salisbury a tout simplement participé à la meilleure époque moderne des Violets avec cinq participations aux Playoffs d’affilée dont trois demi-finales et une finale de Conférence. On peut objectivement dire qu’il n’a pas eu la même réussite une fois passé sur le banc puisque les Kings n’ont plus connu de postseason depuis 2005. Une chose est sûre : l’aventure de Luke Walton aux Kings continue de ne pas être un long fleuve tranquille puisqu’il dit au revoir à une des légendes de la franchise, qui viendra peut-être un jour lui dire coucou je prends ta place si son travail avec Stockton est estimable.

Bobby enfile donc un nouveau… bob avec ambition. Les Kings de Stockton retrouveront d’ailleurs la G League sous ses ordres puisqu’ils avaient choisi de ne pas participer à la bulle d’Orlando en 2021.

