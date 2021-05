Le Staples Center accueillera les Lakers jusqu’en 2041 : selon nos calculs, LeBron James sera encore là pour claquer des triples-doubles

C’est officiel, le Staples Center accueillera les Lakers jusqu’en 2041 ! Ces derniers sont assurés de garder la plus grande arène de LA comme terre d’accueil et, désormais sûrs d’évoluer dans la salle la plus prestigieuse de l’Ouest pour de nombreuses années, les Lakers pourraient bien se retrouver seuls occupants d’ici 2024, leurs colocataires Clippers ayant d’autres projets…

La société d’électroménager allemande AEG, propriétaire du Staples Center, a communiqué hier sur la prolongation du bail entre les Lakers et l’arène californienne, et LeBron James, sa descendance et la descendance de sa descendance ont donc trouvé la terre qui les accueillera pour les prochaines années. Accueillant les deux franchises de Los Angeles depuis son inauguration en 1999, cette salle a depuis marqué l’histoire de la franchise la plus baguée de l’Ouest. Témoin privilégié de six titres à différentes ères (2000, 2001, 2002, 2009, 2010 et 2020) le Staples Center aura du coup l’occasion de voir de nouvelles bannières s’installer au plafond de sa structure ces prochaines années. Nathan Fenno du LA Times avait rapporté en juin 2019 que les Lakers exploraient pourtant la piste d’un retour au Forum d’Inglewood. Rumeur pour peser sur les négociations ou véritable info, quelques nouveaux éléments ont pu refroidir la franchise de Jeannie Buss, comme l’acquisition de l’enceinte historique par Steve Balmer, le propriétaire des Clippers. Et les Lakers, attachés à cette salle, notamment pour sa localisation dans le centre-ville de Los Angeles, auront finalement privilégié le Staples.

Chez les Clippers par contre, la piste du Forum est presque officielle. Même si aucun communiqué n’a été fait encore par les Clippers, on sait depuis un an que le proprio est désormais propriétaire de la salle. La salle est encore à moderniser, mais les Clips espèrent s’y installer définitivement pour la saison 2023-2024 et les travaux devraient débuter cet été pour que le Forum puisse accueillir 18 000 spectateurs. Une dissociation totale de l’image des deux franchises qui sera bénéfique pour tout le monde, et Clippers comme Lakers pourront par exemple habiller de façon permanente leurs enceintes respectives aux couleurs de leurs équipes.

Les Lakers devront donc attendre 2024 pour exploiter seuls le Staples Center. Faisant trop d’ombre aux vilains petits Clippers, les Lakers ont pu s’installer sur le très long terme dans le centre ville de L.A., des Lakers qui semblent avoir posé définitivement leurs valises dans le salon de Kobe et qui chercheront à décrocher très vite un 18ème titre pour devenir, seuls, la franchise la plus baguée de l’histoire.

