Jordan Zion 1 Marion : santé, on a trouvé les chaussures de Benoît Paire pour Roland Garros

Prenez d’abord du plaisir à imaginer un Américain prononcer le nom Marion, puis prenez du plaisir à observer cette nouvelle déclinaison de la Jordan Zion 1. Marion est disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

On est vendredi ? Tout est permis, même de sortir ENCORE un coloris des signature shoes de Zion Williamson. Zanos a effectivement eu le droit à sa première paire de pompes, ce qui fait assez parler dans la Jordan Family. Il a pu sortir la Jordan Zion 1 Gen Z au mois d’avril et depuis il multiplie les déclinaisons pour tenter de plaire à tout le monde. La Jordan Zion 1 Marion est donc comme ses prédécesseurs et présente à la fois un de ses traits de personnalité et les caractéristiques du Z. Une force de la nature de 129 kilos mais avec le régime d’un toucher très délicat qui lui permet de tourner à 27 points, 7,2 rebonds et 61,1% au tir pour sa saison sophomore. Le numéro 1 de la Draft 2019 est un joueur très dominant et captivant à regarder, son style de jeu mérite bien des chaussures à son nom. Son côté sauvage avec l’arceau mais très doux et humain en dehors des parquets fait aussi sa spécialité et on retrouve tout cela dans ses chaussures.

Cette fois-ci, MJ et ZW sont partis pour du rose, une référence à sa ville natale de Salisbury en Caroline du Nord, une belle métaphore qui fait échos à son enfance et au fait de persévérer pour atteindre ses rêves. C’est aussi là-bas qu’il a appris les valeurs de la famille, de l’amitié et du travail mais aussi à poster beaucoup beaucoup de monde. Encore des mélanges, mais cette fois techniques : un amorti Air Strobel tout au long de la chaussure superposé à une unité Zoom Air à l’avant du pied, du coup c’est confort maximal et réactivité optimale. La semelle est faite avec des motifs multidirectionnels, pour les joueurs qui s’appuient beaucoup sur leurs orteils. Parfait pour un Zion en bâton-sauteur dans toutes les directions. La languette est également travaillée pour est rembourrée afin de réduire la pression des lacets. La Jordan Zion 1 Marion est donc légère, stable, puissante et avec une adhérence idéale.

LA FICHE :

La grande sœur : la Jordan Zion 1 Gen Z, la première d’une longue lignée.

la Jordan Zion 1 Gen Z, la première d’une longue lignée. On les imagine déjà à ses pieds : voir un petit Zion claquer un dunk avec des chaussures roses aux pieds ça nous tente vraiment beaucoup.

voir un petit Zion claquer un dunk avec des chaussures roses aux pieds ça nous tente vraiment beaucoup. L’occasion parfaite pour les porter : quand il faut écraser Chimezie Metu.

quand il faut écraser Chimezie Metu. On aime : la petite ref à la ville natale.

la petite ref à la ville natale. On aime moins : le rose, beeerrrrkkk. Mais non voyons, ne soyons pas bêtes !

La Jordan Zion 1 Marion est disponible sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 119,90 euros. Un prix familial pour une chaussure familiale !

