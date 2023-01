Encore en pleine convalescence suite à sa blessure au genou, Kevin Durant en profite pour lâcher des interviews. L’ailier All-Star s’est notamment exprimé sur le Slam Dunk Contest, et a sorti une déclaration qui devrait faire l’unanimité. Selon lui, “les stars doivent revenir” pour que l’épreuve retrouve de sa superbe.

Difficile de lui donner tort pour le coup…

À trois semaines du All-Star Weekend (17-19 février), la hype monte petit à petit. Si les votes pour le match des étoiles a fait beaucoup parler, la révélation des participants pour le concours de dunks a fait pas mal de déçus. Il est vrai que l’épreuve, qui est de moins en moins suivie, a perdu de son prestige ces dernières années.

Cette saison, Shaedon Sharpe (Blazers), Trey Murphy III (Pelicans), Kenyon Martin Jr. (Rockets) ont accepté de se livrer au jeu, comme Mac McClung, joueur de… G-League. Incroyable, la Grande Ligue a tellement eu de refus qu’elle a dû faire appel à un joueur de ligue mineure. Tant mieux pour lui hein, mais pour le public et les suiveurs, le casting n’est pas très alléchant, et KD partage cet avis.

Dans le podcast “The ETCs” de Boardroom, le Slim Reaper a indiqué que le Dunk Contest devrait être l’attraction principale et que les stars doivent y participer, comme au bon vieux temps.

“On a besoin d’un Zion (Williamson), d’un Ja (Morant)… Je pense que les stars doivent revenir. Il y avait des stars chaque année quand j’étais gamin, les meilleurs joueurs de la Ligue, qui étaient au All-Star Game. Sans manquer de respect envers les gars qui sont là… Shaedon Sharpe va faire le show, Mac McClung, c’est fou ce qu’il fait, c’est un athlète incroyable… Mais cela doit être sacré. Je préfère avoir des stars, je serais plus excité de voir un Zion.”

KD a raison, le Dunk Contest doit retrouver sa réputation d’antan. Elle est loin l’époque Dominique Wilkins – Michael Jordan en 1988, 2000 avec Vince Carter, ou encore 2016 avec Aaron Gordon et Zach LaVine. Aujourd’hui, la NBA doit faire face au refus de nombreuses stars. Zion préfère sans doute mater ça à la TV pour des raisons physiques et ses antécédents au genou, et Ja Morant avait indiqué qu’il n’était pas fan du SDC, notamment du système de notation des juges.

“Un million de dollars. S’ils me donnent un million, je viendrai. En attendant, je vais regarder et juste tweeter sur la méthode de notation. Aujourd’hui, on voit tellement de dunks incroyables en match, ce qui fait que quand le Dunk Contest arrive, tu ne l’apprécies pas autant. Peu de joueurs peuvent exécuter les dunks qui sont réalisés lors des concours de dunks. Si on le regardait de cette façon, il y aurait plus de 50.”

Bien que Shaedon Sharpe soit un spécialiste dans le milieu et qu’il soit capable de grosses dingueries, le plateau 2023 ne fait pas rêver, comme ces dernières années. Espérons que la parole de Kevin Durant puisse faire bouger les choses…

____

Source texte : Boardroom