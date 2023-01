Avec la NBA Trade Deadline qui approche à grands pas, les dirigeants des 30 franchises s’activent pour réaliser les transferts nécessaires avant la date fatidique du 9 février prochain. Bien évidemment, la situation de chaque équipe est différente, et c’est spécifiquement pour cette raison qu’on a voulu faire un papier spécial deadline par franchise. Présentation des enjeux, dossiers à surveiller, intentions sur le marché des transferts… on vous explique tout. Au menu aujourd’hui, le Thunder d’Oklahoma City.

LE THUNDER, PLUTÔT ACHETEUR OU VENDEUR À LA DEADLINE ?

À OKC, on veut passer l’hiver sereinement, car tout va bien. Ce que cela veut dire ? Des petites bouffes de famille, avec une famille qui ne change pas de membres dans une dizaine de jours. La saison des Éclairs, tirée par un Shai Gilgeous-Alexander tout bonnement exceptionnel, est un fleuve très tranquille. Tout le monde fait sa vie, joue proprement au basket et participe à l’effort collectif pour casser la tête à chaque équipe qui se pointe sur le terrain. La politique du Thunder a toujours été de poursuivre la reconstruction à son rythme, et elle est actuellement suivie à la lettre. Ne pas accélérer les choses semble la priorité de Sam Presti, pourquoi donc faire venir des éléments qui pourraient mettre le bazar dans ce joli projet ?

Les nombreux choix de Draft possédés par le Thunder pourraient permettre de monter beaucoup d’échanges, mais rien n’est expressément nécessaire pour le moment, alors keep going !

LE(S) JOUEUR(S) DU THUNDER QUI POURRAI(EN)T ÊTRE TRANSFÉRÉ(S)

Comme évoqué ci-dessus, aucune raison de bouger les cases pour le Thunder. Ce qui fait la force actuelle de cette équipe, c’est que la quantité de choix de Draft n’obligerait – presque – pas Sam Presti à engager de nom important pour récupérer du matos de qualité. Les vraies discussions devraient commencer cet été, où un tri sera sans doute nécessaire pour ajouter Chet Holmgren dans cette joyeuse troupe.

Tre Mann pourrait néanmoins être bougé. Dans une équipe avec deux solides gestionnaires – SGA et Josh Giddey – M’sieur Mann n’a pas confirmé cette saison ses belles dispositions de la régulière 2021-22. Son avenir pourrait donc s’écrire ailleurs, mais le maître mot de cet article reste bien la patience. Une deuxième partie de saison en trombe est toujours imaginable, et une valeur en hausse également pour le refiler à l’été.

LES JOUEURS CONVOITÉS PAR LE THUNDER

Là aussi, calme plat. Beaucoup de jolis profils sont disponibles, mais rien qui ne pénalise pas le processus de progression en cours. Amener un scoreur confirmé ? C’est priver Shai de pas mal de ballons. La seule addition qui serait “valuable” serait un nouveau jeune en phase de développement. Oh bah tiens, c’est déjà ce que le Thunder possède à tous les postes. On peut tortiller le sujet dans tous les sens, la conclusion reste la même : patience est mère de sûreté, même Nekfeu le dit. Les Éclairs n’ont rien d’autre à faire de continuer à couver leur groupe, et cela passe par un environnement stable.

À noter tout de même qu’OKC possède deux trade exceptions intéressantes, récupérées dans la grosse opération réalisée avec les Rockets cet été. Une de 10,4 millions, l’autre de 4,2 millions, comme le rapporte Sports Illustrated. Cela veut dire qu’en cas de transfert, Sam Presti peut récupérer 10,4 millions de masse salariale supplémentaire sans avoir à dégraisser la sienne. Joli sur le papier, mais quand on a un groupe composé de beaucoup de joueurs appréciés et appréciables, c’est encore une fois le même constat : on attend. Rien d’autre à faire, tout va bien dans l’Oklahoma.

Sources : ClutchPoints, Sports Illustrated, ESPN