Avec la NBA Trade Deadline qui approche à grands pas, les dirigeants des 30 franchises s’activent pour réaliser les transferts nécessaires avant la date fatidique du 9 février prochain. Bien évidemment, la situation de chaque équipe est différente, et c’est spécifiquement pour cette raison qu’on a voulu faire un papier spécial deadline par franchise. Présentation des enjeux, dossiers à surveiller, intentions sur le marché des transferts… on vous explique tout. Au menu aujourd’hui, le Orlando Magic

LE MAGIC, PLUTÔT ACHETEUR OU VENDEUR À LA DEADLINE ?

Si Orlando va mieux et progresse ces derniers temps (3 victoires sur les 5 derniers matchs), les Floridiens restent tout de même 13e de la Conférence Est, avec 20 victoires et 31 défaites. Le Magic a un roster prometteur. Troisième plus jeune équipe de la ligue, il est en passe de gagner plus de matchs que lors des saisons précédentes. Et Orlando a également tapé certaines des meilleures formations NBA : Celtics, Sixers, Warriors… Paolo Banchero et Franz Wagner ont un potentiel pour devenir All-Stars, mais pour cela, il faut les entourer correctement et le Magic travaille en ce sens.

On peut donc s’attendre à ce que la franchise de Disney bouge un peu d’ici à la deadline, en décidant de se séparer de plusieurs vétérans dont les contrats expirent pour potentiellement récupérer une bonne contrepartie (en y attachant un jeune joueur ou du capital draft). Cela permettrait à Orlando de donner un coup de boost supplémentaire à sa progression et éventuellement d’aller se battre pour une place au play-in tournament dès cette saison, qui sait ?

LE(S) JOUEUR(S) DU MAGIC QUI POURRAI(EN)T ÊTRE TRANSFÉRÉ(S)

Là, il y a pas mal de monde concerné.

D’abord Mo Bamba. Le pivot a prolongé cet été, alors qu’il était pas mal courtisé. Et cet intérêt pour lui autour de la Ligue aurait emmené Orlando à écouter les offres à son propos. À 24 ans, Bamba a perdu sa place de titulaire et n’a pas progressé. Sous contrat jusqu’en 2024 (il touche 10,3 millions la saison), il tourne cette année à 7,2 points et 4,6 rebonds. Son profil d’intérieur athlétique, longiligne, capable de shooter de loin pourrait séduire quelques franchises qui cherchent une upgrade sur leur banc.

Dans le même temps, Gary Harris, qui a également re-signé avec le Magic à l’été 2022, pourrait être utilisé pour équilibrer les salaires dans un deal. Shooteur vétéran avec un contrat abordable, il est un type de joueur qui peut en plus intéresser du monde. Coup d’œil aussi sur R.J. Hampton. Le meneur qui vient d’être rappelé de G-League a souvent été blessé et a été victime de la concurrence à son poste. Des équipes peuvent l’acquérir après que le Magic ait décidé de ne pas renouveler son contrat pour la saison prochaine et ne compte plus vraiment sur lui.

Do you think the Magic make a move at this year’s trade deadline? #MagicTogether #OrlandoMagic pic.twitter.com/pcWPXS1cbm

Et il y a évidemment Terrence Ross. Malgré les rumeurs de départ persistantes depuis plusieurs années, l’arrière est resté à Orlando. Et si le Magic ne l’échange pas avant la Trade Deadline 2023, alors le joueur de 31 ans pourrait négocier un buyout, mais cela ne sera qu’en dernière option. Ross, agent libre cet été, ne prolongera sans doute pas et le Magic souhaite donc logiquement l’échanger. T-Ross tourne à 8 points de moyenne et 38% à 3-points cette année.

LES JOUEURS CONVOITÉS PAR LE MAGIC

Les dirigeants d’Orlando possèdent tous leurs choix de premier tour, ils en ont en plus récupéré deux de Chicago il y a deux ans dans le trade de Nikola Vucevic. Ils possèdent donc des assets, sans compter les jeunes joueurs qui peuvent intéresser du monde (Cole Anthony, Markelle Fultz, R.J. Hampton…)

Du côté des joueurs pistés, pas grand-chose de concret. Fred VanVleet était un temps lié à la franchise floridienne, mais la concurrence sur le dossier est agressive. Et puis, le sosie officiel de Drake veut-il faire partie du projet de reconstruction ? Pas sûr. On surveillera quand même ce dossier de près.

Nikola Vucevic, qui a quitté Orlando il y a deux ans pour les Bulls, aurait évoqué son envie de revenir. Mais l’affaire devrait rester en stand-by jusqu’à cet été, quand Vooch sera agent libre.

The Suns and Magic have emerged as potential free-agent suitors for Fred VanVleet, sources tell @ShamsCharania.

VanVleet is among several Raptors players teams are monitoring ahead of the trade deadline if Toronto decides to rebuild.https://t.co/AebTkP4hes pic.twitter.com/QoXLAzh4SO

— The Athletic (@TheAthletic) January 17, 2023