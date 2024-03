Les Washington Wizards se sont inclinés 119 à 109 cette nuit face au Orlando Magic. Une seizième défaite consécutive synonyme de record de franchise égalé. Le genre d’honneur qu’une équipe n’aime pas particulièrement recevoir.

C’est la saison des séries de défaites records en NBA. Après la superbe performance des Detroit Pistons et leurs 28 revers consécutifs en début de saison et les 18 claques reçues par Victor Wembanyama et ses San Antonio Spurs entre novembre et décembre, ce sont désormais les Washington Wizards qui s’illustrent.

Le karma a rapidement rattrapé Kyle Kuzma. Lors de la terrible série de Cade Cunningham et sa bande, l’ailier-fort des Wizards avait tweeté qu’il “ne voulait pas être cette équipe” … dommage.

At this point its like “dont be that team” 🤣 https://t.co/qmWMgPt9Jz

— kuz (@kylekuzma) December 29, 2023

En s’inclinant 16 fois d’affilée, ses coéquipiers et lui sont aussi rentrés dans l’histoire en égalant le record de la franchise datant de 2010. L’équipe de la capitale est aussi, “grâce” à ce revers, devenue la pire de NBA avec 9 victoires pour 53 défaites.

Pourtant, les hommes de Brian Keefe n’ont pas livré une mauvaise performance. La première mi-temps avait même été l’une des meilleures de la saison des sorciers. 55% au tir, 44% de loin, 17 passes décisives et les locaux menaient de 12 points sous l’impulsion de Kyle Kuzma, Jordan Poole et Johnny Davis.

Mais les Wizards élèvent le tank au rang d’art et ont montré en deuxième mi-temps pourquoi ils sont actuellement les favoris pour récupérer Zaccharie Risacher ou Alexandre Sarr l’été prochain. Une défense friable a permis à Paolo Banchero d’inscrire 13 points dans le troisième quart-temps et, comme ce nombre ne portait pas encore assez malheur, Bilal Coulibaly et ses coéquipiers ont décidé de rater 13 tirs consécutifs dans la quatrième et dernière période pour assurer la défaite. 66 à 44 dans le deuxième acte, merci, au revoir.

En affrontant Charlotte, Memphis, Chicago par deux fois, Brooklyn et Detroit dans les douze prochains matchs, Washington devrait éviter de rejoindre les Pistons au panthéon de la lose, mais sait-on jamais, cette saison plus qu’une autre, perdre est à la mode et personne ne le fait mieux que les Wizards.