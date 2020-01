Les fans se massent devant le Staples Center en l’honneur de Kobe : le deuil commence à Los Angeles, il sera long

Hier, alors que les différents hommages à Kobe Bryant se multipliaient sur les parquets à travers les Etats-Unis, à Los Angeles, les fans se réunissaient devant leur salle, SA salle, le Staples Center. Honorer le joueur, se recueillir devant l’arène dont le Mamba a écrit l’histoire pendant vingt ans semblait comme une évidence.

À l’annonce de la terrible nouvelle hier, les fans des Lakers n’ont pas attendu un match de leur équipe pour rendre hommage à leur star sur le terrain qui a le plus souvent vu sa magie opérer. Il y a enchaîné les ficelles, les coups de chaud, les victoires en saison régulière comme en Playoffs, il y a soulevé ses cinq titres. Il était là-bas le roi et faisait vibrer les fans à chaque tir. Hier, ils y ont vibré une dernière fois pour leur joueur. Pendant toute la nuit, par milliers, ils arboraient les couleurs des Lakers et les numéros 8 et 24 du Mamba. Fleurs, bougies, un véritable mémorial s’est improvisé par les fans, unis par le deuil. Comme de son vivant, les chants à son nom résonnent à l’unisson au Staples Center. Une légende, un exemple, un mentor, c’est les larmes aux yeux que les fans expliquent ce que représentait Kobe pour eux.

« THANK YOU, KOBE. » Hundreds of fans chanted outside the Staples Center to pay tribute to basketball legend Kobe Bryant, who died in a helicopter crash in Southern California. https://t.co/xdOulVCI6b pic.twitter.com/ujSr5wMYdL — ABC News (@ABC) January 26, 2020

Quinn Cook mourning Kobe outside of Staples Center yesterday. (via @Skehps) pic.twitter.com/ES5ZiQIbGC — Bleacher Report (@BleacherReport) January 27, 2020

Hundreds gathered outside of Staples Center in Downtown Los Angeles to mourn the death of NBA superstar Kobe Bryant. Unifying chants of “Kobe” and “MVP” echoed throughout LA Live. Laker fans brought candles, flowers, jerseys and more to lay down on his memorial. #PhotoOfTheDay pic.twitter.com/dqFuQBvCNC — chris torres (@chris_t_torres) January 27, 2020

#KobeBryant memorial grows outside the Staples Center. A live report at noon on @6abc pic.twitter.com/GlKqeI1Ft9 — Maggie Kent (@MaggieKent6abc) January 27, 2020

This was outside the staples center for Kobe’s last game, it was surreal. LA will shut down to mourn the legend 🙏🏼 RIP Kobe pic.twitter.com/0bWNzTGMXo — norvina (@norvina1) January 26, 2020

It’s 12:30am and there’s still people outside Staples Center to pay respect to Kobe. Boyz II Men’s “End of the Road” + Puff Daddy’s “I’ll Be Missing You” is playing w/ periodic chants of “KOBE!” + “MVP” + “KOBE! BRYANT!” There are 4 different memorials with candles and jerseys pic.twitter.com/WDwbfsomW5 — Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) January 27, 2020

An update on the scene across from Staples Center: « Kobe » chants in front of a fan-created memorial to Kobe and Gigi. pic.twitter.com/qR3cGas3qO — NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 26, 2020

« Tout le monde est en peine, tout le monde est en deuil, tout le monde respectait Kobe » « Aujourd’hui, une partie de LA est morte. »

Les paroles sont fortes, tristes et pleines de sincérité pour des fans qui ont grandi, se sont construits avec le joueur. Nombreux sont ceux qui ont foulé les parquets pour lui ressembler. Nombreux sont ceux qui ont porté à leurs pieds des Kobe pour pousser encore un peu plus loin cette ressemblance. Chacun peut y aller de son anecdote pour expliquer son rapport au joueur tant il ne laisse pas indifférent. Et forcément, quand ce joueur a marqué l’histoire de votre ville, la tristesse n’en est que plus grande. Difficile de rester de marbre face à la nouvelle, peut être plus encore en tant qu’Angelinos. En sneakers ou par ses différentes actions sociales et humanitaires, KB24 jouait un rôle de parrain pour la ville dont il était amoureux. Et cet amour est réciproque. Pour beaucoup, c’est un membre de leur famille qui nous a quitté. Le vide laissé par Kobe est immense, du genre de ceux que l’on ne peut jamais vraiment combler.

C’est une lourde et longue période de deuil qui s’ouvre pour les Lakers, Los Angeles, la NBA et ses fans. Car Kobe va laisser un vide intersidéral…

