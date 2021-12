Le « Staples Center » fait désormais partie du passé : une cérémonie émouvante malgré une défaite gênante

22 ans. Pendant 22 ans, le Staples Center faisait partie du vocabulaire NBA, devenant par la même occasion une arène mythique dans laquelle les Lakers ont enchaîné les titres, et où plusieurs légendes dont Kobe Bryant ont réalisé leurs plus grands exploits. Sur le point de changer de nom, la salle du centre de Los Angeles a été célébrée cette nuit lors de la… branlée reçue par la bande à LeBron James.

Perdre de 28 points devant son public pour le dernier match au « Staples Center », ce n’était sans doute pas le scénario imaginé par la Lakers Nation. Mais les Spurs du grand Keita Bates-Diop ont joué les trouble-fête, comme il y a 22 ans d’ailleurs quand la franchise de San Antonio était venue pour fermer les portes du mythique Forum d’Inglewood lors des Playoffs 1999, balayant même les couloirs avant de fermer à clé. Cette fois-ci, les Lakers ne vont pas changer de salle mais cette dernière va changer de nom à partir de Noël, laissant « Staples Center » de côté pour prendre le blaze de « Crypto.com Arena ». On a toujours du mal à digérer la nouvelle et cette salle sera pour toujours le Staples dans nos cœurs, mais il va bien falloir s’y faire à un moment donné. Sauf qu’avant d’essayer de s’habituer à ce nouveau nom et regarder vers l’avenir, un hommage aux deux dernières décennies s’impose. Un hommage rendu cette nuit lors de la rencontre entre les Lakers et les Spurs, avec notamment une video tribute avant la rencontre. Les fans présents pour la dernière au Staples Center ont également reçu – en plus d’un ticket commémoratif – un T-Shirt jaune « I Love L.A » avec le logo des Lakers en dessous, le même T-Shirt que celui qui avait été distribué lors du Game 7 des Finales de Conférence Ouest 2000 face aux Blazers, où Kobe Bryant et Shaquille O’Neal avaient fait vibrer les fans à travers un alley-oop mythique. Lors de la mi-temps, les six trophées de champion NBA remportés entre 1999 et 2021 (2000, 2001, 2002, 2009, 2010, 2020) ont été exposés au niveau de l’inscription « Staples Center » sur le parquet, avec la présence de Robert Horry, Metta Sandiford-Artest, Luke Walton (hein ?), Byron Scott et Gary Payton (what ?). Enfin, sachez qu’une bannière flotte désormais au sommet de la salle en mémoire à ces 22 années au Staples Center.

To celebrate Staples Center, the Lakers invited > Robert Horry

> Metta Sandiford-Artest

> Luke Walton, who was fired as coach and played at Staples

> Byron Scott, who was fired as coach and didn't play at Staples

> Gary Payton, who played one season with the team pic.twitter.com/pWCb8T4Pjo — SB Nation (@SBNation) December 24, 2021

Pour certains, ce n’est peut-être qu’un changement de nom. Oui, la salle existe toujours et comme le dit bien la proprio Jeanie Buss, « Les beaux souvenirs et l’histoire ne s’effacent pas avec un changement de nom ». Mais quand même, difficile de ne pas associer certains moments légendaires avec « Staples Center ». Le alley-oop de Kobe pour Shaq en 2000 pour démarrer la dynastie du légendaire duo, le buzzer de Robert Horry face aux Kings, les 81 pions de Bryant sur la tronche des Raptors, le buzzer de ce dernier face aux Suns en Playoffs, les Finales NBA 2010 face aux Celtics, les 60 points du Black Mamba avant de laisser tomber le micro… la liste des moments légendaires est longue comme le bras, et encore là on ne parle que des Lakers (désolé fans des Clippers, on a eu un peu de mal à trouver mais Lob City c’était pas mal aussi). Pour toutes ces raisons, c’est compliqué de passer à autre chose comme si de rien n’était, encore plus avec un nom comme « Crypto.com Arena ». On l’a vu sur de récentes photos, le changement est vraiment en cours, les lettres S-T-A-P-L-E-S vont progressivement disparaître comme n’importe quelle référence à l’ancien nom. Et samedi, pour le Christmas Day, les Lakers vont officiellement jouer leur premier match à la Crypto.com Arena face aux Nets. Enfin s’il a lieu hein, parce qu’avec le COVID on sait jamais…

C’est officiel, le « Staples Center » fait désormais partie du passé. La salle reste, le nom change, faudra s’y faire. Même si on n’y arrivera peut-être jamais…

22 Years of Lakers History at STAPLES Center. pic.twitter.com/st0h570eBM — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 23, 2021