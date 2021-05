Jeff Green ratera la fin de la série face aux Celtics : Boston peut à nouveau y croire, mais on nous fait signe qu’en fait pas du tout

Blessé à la voûte plantaire, le poste 4 des Nets Jeff Green se voit donc dans l’obligation manquer la fin de la série contre les Celtics. Enorme coup dur pour Brooklyn dans une série bien partie pour aller en sept matchs, et Steve Nash devra nous sortir un gros coup de poker pour pallier l’absence de l’ancien des Sonics.

C’est la catastrophada les amis ! Après une pluie de blessures sur Brooklyn tout au long de l’année, il fallait que ça arrive en aussi en Playoffs. Jean-Franck Vert est ainsi sorti sur blessure lors du Game 2 avec une simple impression de petit bobo mais des radios ont ensuite prouvé qu’il avait bien une petite entorse. Du coup, le coach canadien va devoir compter offensivement ou défensivement sur d’autres joueurs, qui devront élever leur niveau de jeu afin de se sortir du guêpier tendu par les Celtics. Kevin Durant, James Harden pu Kyrie Irving pour ne citer qu’eux, mais attention car on ne connait pas encore exactement la consistance ou la régularité de ces joueurs.

Vous l’aurez compris, la perte d’un joueur certes important dans la rotation « houstonienne » de Nash n’est vraiment dramatique pour une équipe composée en grande partie de cheat-codes humains. JG était tout de même l’une des clés de l’effectif puisqu’il pouvait remplir plusieurs cases, défendre sur plusieurs postes. L’ami au dix franchises en carrière tourne cette saison à 11 points et 3,9 rebonds, et le staff des Nets devra donc choisir entre Thanos, James Bond, Zeus, Athena, Hulk et un minotaure pour combler ce manque de Jeff. Jeff qui joue donc à plusieurs postes, et ainsi différents postes qui devront trouver preneurs sur les minutes laissées vacantes par JG. On pense à un Blake Griffin qui a aujourd’hui le même profil que lui, à un Kevin Durant qui fait le taff à merveille sur le poste 4, ou même à Bruce ‘Ant Man’ Brown, puisque bébé peut rétrécir défendre sur un poste 1 puis s’agrandir défendre sur un poste 4 et parfois même titiller des 5, des 6 et des 7.

Absence dommageable pour les Nets c’est sûr, mais le petit Jeff ne représente qu’une poussière dans l’effectif quatre étoiles de la franchise. Brooklyn devrait probablement continuer de rouler sur Boston et balayer des Celtics, malheureux Celtics sur le point d’abandonner tout leur talent et leur âme au profit des Monstars noirs et blancs.

