NBA Top 10 de la nuit : on vous le rappelle au cas où, Damian Lillard n’est pas seulement un abuseur de logos

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot et même pendant les Playoffs, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : hier soir, le Playoffs mode de LeBron James s’est mis en marche après très exactement trente secondes.

#9 : on a cru un instant que Jeff Teague serait l’un des héros d’un Top 10 en 2021, mais au final c’est bien dans le rôle de la victime qu’il apparait. Logique respectée.

#8 : Jusuf Nurkic a lâché un énorme NON à Aaron Gordon, on peut donc dire que Jusuf Nurkic aurait sa place dans le jury du prochain Slam Dunk Contest.

#7 : Kyle Kuzma a posé un immonde 1/11 au tir hier, et il aurait clairement du se concentrer sur ce genre de tâche, à savoir filer la balle à des mecs qui savent marquer.

#6 : alley-oop de Chris Paul pour son pivot après un pick and roll, et ceci est la phrase la moins originale du monde après « débat enflammé sur le plateau de C-News ».

#5 : attention chers fans des Suns, cette action résume parfaitement le Game 3 entre Phoenix et les Lakers.

#4 : attention chers fans des Suns, cette action résume également très bien le Game 3 entre Phoenix et les Lakers.

#3 : Mikal Bridges est un excellent défenseur, sauf que face à LeBron James… absolument personne n’est un excellent défenseur.

#2 : Jusuf Nurkic qui lâche du caviar en mode point center face à Nikola Jokic, on appelle ça un jeu de miroir.

#1 : spoiler, Damian Lillard n’est pas qu’un abuseur du logo.

Pour les images c’est juste en-dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !