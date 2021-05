Shaqtin’ A Fool, saison 2020-21, Vol. 20 : officiel, Kemba Walker est le seul homme sur Terre à trouver Tacko Fall trop petit

Les Playoffs ont beau être censés représenter le caviar du basket NBA, certains de nos héros continuent d’envoyer du rêve en pagaille chaque soir, alimentant aussi bien le Shaqtin’ A Fool hebdomadaire que les Top 10 quotidiens. Allez, nouvelle fournée de bloopers, avec comme toujours un Shaq… inspiré sur Photoshop.

On commence avec la spéciale Départementale 3, à savoir un pivot qui se retrouve tout seul sous le cercle mais pour qui la chose est si rare qu’il ne se rend pas compte de l’aubaine. Bonus track pour le dribble sur le pied et c’est officiel, Deandre Ayton est fin prêt pour jouer au BC Meximieux la saison prochaine. On enchaine ensuite avec Kemba Walker, à qui l’on avait pourtant dit que Tacko Fall mesurait 2m29 et pas 6m29. Ca c’est pour ceux qui pensaient encore que Kemba était un bon passeur, maintenant vous savez.

Rudy Gobert débarque ensuite avec l’une de ses nouvelles spécialités, à savoir faire croire aux arbitres qu’il s’est fait défoncer alors qu’on l’a à peine effleuré. Parfois ça marche, mais n’oublie pas non plus qu’en 2021 il y a quelques caméras autour. On termine ensuite en licornant, avec un tonnerre d’applaudissements à offrir à Kristaps Porzingis, lui qui a réussi (non) à défendre tout en glissant sur un savon qui trainait dans la raquette. Intéressant d’ailleurs de voir la réaction du banc des Clippers, qui doit probablement se dire que leurs Playoffs sont donc réussis.

Le pivot perdu avec Deandre Ayton, la rainbow pass de Kemba Walker, l’acting incroyable de Rudy Gobert ou les semelles trop lisses de Kristaps Porzingis, voici donc le menu de cette semaine. Et vous savez quoi ? Même pas besoin de les départager, disons qu’ils se complètent bien. Allez, à la semaine prochaine, et restez à l’affût !