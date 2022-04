Blessé au ménisque depuis presque trois semaines, Robert Williams semblait hors course pour une participation au premier tour des Playoffs. Pourtant, selon les dernières infos, le pivot pourrait bien jouer la série contre les Nets. Un renfort qui ferait une sacrée différence !

Euphorie, définition : sentiment de grande joie, de satisfaction, de contentement. Que nos lecteurs se rassurent, on n’a pas ôté la casquette TrashTalk pour finir chez les copains de Larousse, mais on voulait trouver le meilleur mot pour parler des fans de Boston qui lisent les dernières updates médicales de Robert Williams III. Pourquoi tout ce tapage ? Tout simplement car Adrian Wojnarowski d’ESPN a balancé une grosse bombe concernant l’état de santé du pivot des leprechauns. Selon l’insider, il y a une « réelle possibilité » que le pilier défensif des Celtics puisse signer son retour durant le premier tour des Playoffs contre Brooklyn ! Des propos tenus pendant l’émission NBA Countdown.

« Dès le début, on pensait, en raison de la nature de cette opération du ménisque, qu’il pourrait être de retour dans ce délai d’un mois. Il a continué à progresser, il a rempli tous les critères jusqu’à présent, et il y a une réelle possibilité pour Boston qu’il puisse être de retour pour jouer contre les Nets dans la dernière partie de cette série. »

On part évidemment sur une prédiction avec des grosses pincettes mais, si ça se confirme, c’est une magnifique nouvelle pour les Celtics. Comme l’indique bien le Woj’, un délai d’un mois depuis l’opération signifie une possible participation pour un éventuel Game 6, le moment où tout pourrait se jouer dans la série. Parfait pour finir le boulot à Brooklyn ou alors arracher un Game 7 à la maison. Autant dire que Bruce Brown s’est peut-être un peu avancé lorsqu’il a expliqué qu’il fallait seulement se coltiner Daniel Theis et Al Horford. Kevin Durant n’avait pas tardé pour reprendre son coéquipier et les dernières nouvelles ne risquent pas de plaire à KD. Non seulement les deux intérieurs de Boston ont désormais le couteau entre les dents pour fermer des bouches, mais en plus le rempart défensif va peut-être se pointer en renfort. Sympa les news au moment de prendre son café du matin ! C’est évidemment un énorme élément à prendre en compte car cette série n’est pas la même avec Robert Williams en tenue. Les derniers résultats de Boston le prouvent d’ailleurs : 4 victoires et 3 défaites depuis la blessure du Time Lord. Le pivot est une des principales raisons pour lesquelles Boston a le meilleur defensive rating cette saison et son impact est déterminant pour Ime Udoka et les siens. Les Nets ont donc tout intérêt à prendre les Celtics à la gorge pour éviter de voir débouler Williams en seconde lame. Enfin, encore faut-il que ce dernier soit vraiment en état de jouer. Un suspense supplémentaire qui ajoutera encore un peu de piment à une série cinq étoiles.

Robert Williams progresse bien dans sa rééducation et il pourrait revenir pour la fin du premier tour contre les Nets ! On fait la fête à Boston, on tire la tronche à Brooklyn mais reste à confirmer cette grosse nouvelle.

Source texte : Adrian Wojnarowski