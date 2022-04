Le meilleur des Français en NBA : petite mixtape au son du cocorico avant d’attaquer les Playoffs

Cocorico ! La saison régulière est désormais terminée et, comme souvent cette année, les Français se sont bien illustrés sur cette dernière semaine. C’est l’heure pour une petite mixtape des plus belles actions made in France.

Du Rudy Gobert, du Evan Fournier, mais aussi du Killian Hayes ou encore du Frank Ntilikina. Les Frenchies nous ont encore offert des beaux moves lors de cette dernière semaine de saison régulière. Ça a dunké, contré et distribué des caviars dans ces derniers matchs, lesquels ont d’ailleurs permis à certains de pouvoir fouler un peu plus les parquets. On pense à Jaylen Hoard, qui a montré beaucoup de qualités depuis deux semaines, ou à Yves Pons du côté de Memphis, qui n’avait pas encore passé les dix minutes sur le terrain cette saison. Lors du dernier match face aux Celtics, il a joué 26 minutes et a montré toutes ses qualités athlétiques, avec notamment un bien beau contre sur Al Horford. La saison régulière est terminée, mais elle ne signe pas la fin des highlights des Français pour autant. Plusieurs d’entre eux vont jouer les Playoffs à partir de ce week-end, Ntilikina et Gobert vont d’ailleurs ouvrir le bal dès samedi avec un beau Dallas – Utah au premier tour. Nicolas Batum va, quant à lui, jouer sa qualification avec les Clippers contre les Pelicans dans le game 3 du play-in de l’Ouest ce vendredi. Même chose pour Timothé Luwawu-Cabarrot avec les Hawks contre les Cavaliers, à l’Est. On aura certainement de quoi nous régaler en version française dans ces Playoffs qui arrivent mais, d’ici là, voici la mixtape de la dernière semaine de nos Frenchies en NBA.

FRENCH. MIXTAPE. 🇫🇷📀 Le meilleur des joueurs français lors de la dernière semaine de la saison régulière ! #NBA75 pic.twitter.com/hSqs9FoG7j — NBA France (@NBAFRANCE) April 11, 2022

Ça fait toujours du bien de voir nos chouchous en action sur la plus belle scène de basket du monde. Pour plusieurs d’entre eux, on se donne rendez-vous la saison prochaine, pour les autres, les choses sérieuses commencent.