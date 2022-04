La nouvelle est tombée ! Pour les finales NBA, la Ligue revient aux origines avec un logo et une police de caractère à l’ancienne. Tellement old school qu’on peut presque prédire que Golden State sera le champion 2022 (les Warriors – de Philadelphie – ont gagné le premier titre de l’histoire de la NBA).

Comme vous le savez tous, la NBA fête ses 75 ans cette année. Pour l’occasion, elle est revenue aux sources avec plusieurs modifications de design. Un visuel a été publié sur les réseaux sociaux et l’on peut voir le trophée Larry O’Brien ainsi que la police de caractère et les couleurs originelles sur le logo des finales NBA. Un retour en arrière pour ce symbole historique qui rend nostalgique. Sur le site de la NBA, Kate Jhaveri, directrice du marketing de la Grande Ligue, explique ce choix.

« Les finales NBA sont le point culminant de notre 75e anniversaire, au moment où nous célébrons le passé, le présent et l’avenir de la ligue. Souligné par le retour de notre police d’écriture familière Finals, de retour à la demande du public, notre nouveau logo rend ainsi hommage à l’histoire de notre ligue et se tourne vers l’avenir. » He’s back ! 😍 Après avoir été mis de côté pendant plusieurs années, le trophée Larry O’Brien est de retour sur le logo officiel des Finales NBA 2022 🔥 pic.twitter.com/Enkg4KhwzV — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2022

Le trophée Larry O’Brien avait disparu du logo officiel depuis 2017. Plus précisément, il a existé sur la période 1986-1995 et 2004-2017. Durant ces quatre dernières années, le logo était vraiment très basique. Un fond bleu avec simplement écrit « NBA Finals 20xx » et le symbole made in Jerry West sur la gauche. Aussi vide de saveur que la défense des Hornets. Le but de la NBA était de rafraîchir l’image de marque et de la rendre plus sobre, plus simpliste, mais pour un résultat bien moins mémorable. Ce retour nous replonge dans le passé. On a l’impression que les Warriors de Curry, Thompson, Durant et Green vont encore une fois gagner ce titre. Une décision qui marque le coup pour ce 75ème anniversaire et la majorité des fans risquent d’être contents de ce comeback. Un logo mythique pour un trophée non moins historique, même si on dénote deux légères différences par rapport aux anciens. Tout d’abord, l’étoile rouge qui représentait la deuxième barre du « F » a été enlevée et remplacée par des petites dorures aux extrémités du mot « Finals ». Puis, si le trophée sur la photo est bien réaliste, on remarque que sa base est circulaire au lieu d’être rectangulaire. Certainement le teasing d’un nouveau design.

Pour son 75e anniversaire, la NBA se rappelle du bon vieux temps. Un retour aux fondamentaux qui ne fait jamais de mal. Le champion 2022 aura sûrement l’honneur de soulever un trophée spécialement préparé pour l’événement. Raison de plus pour aller chercher la victoire.

Source texte : NBA.com