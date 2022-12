Une fois de plus très efficace cette nuit face à Denver, Tim Hardaway Jr. a confirmé sa très bonne forme des derniers matchs. Et les Mavs s’en portent tout de suite mieux. Luka Doncic n’est plus obligé de ramer seul dans le vide, la réussite de THJ ouvre des espaces pour les copains et Dallas se remet à gagner.

Le basket, c’est plus facile quand on ne joue pas à un contre cinq. On peut parier sur le fait que Luka Doncic ne contredira pas cette take. Si le Slovène carbure à un niveau MVP, affichant l’une des lignes de stats les plus flippantes des dix dernières années, Dallas a du mal à gagner. Pourtant les Mavs étaient bien partis en début de saison, emmenés par la série de 9 matchs consécutifs à 30 points minimum de leur star pour démarrer l’exercice 2022-23. Mais dès les premiers signes de fatigue inévitables de Luka Magic, les Texans ont flanché, enregistrant un rude 3-7 entre le 9 et le 27 novembre.

Le déclic est arrivé à Dallas lors de la réception des Warriors le 29 novembre dernier, et les Mavericks ont depuis entamé une belle série de quatre succès en cinq matchs. La dernière victime en date ? Les pauvres Nuggets, et malgré le 52e triple-double en carrière (déjà ?) de Doncic, c’est bien Tim Hardaway Jr. qui a volé la vedette à tout le monde. Meilleur scoreur du match hier soir avec 29 pions sur la truffe de Bruce Brown et Kentavious Caldwell-Pope, l’ami THJ était bouillant à distance, envoyant 6 bombinettes du parking en seulement 8 tentatives.

Tim Hardaway Jr. dropped 29 PTS and 6 3’s tonight for the Mavs in their road win 🔥🎯 pic.twitter.com/f8jbI1X8Ln — NBA (@NBA) December 7, 2022

Réintégré dans le cinq de départ de Dallas depuis fin novembre, Timmy a retrouvé des couleurs depuis, et intègre même le cercle fermé des joueurs ayant inscrit au moins 5 tirs primés dans 5 matchs consécutifs. THJ affiche effectivement un pourcentage démentiel derrière l’arc de cercle : 30/55, soit 54,5% pour 11 tentatives par match, avec une moyenne de points atteignant les 24,4 sur la période. L’échantillon est évidemment trop léger pour ne serait-ce que tenter de tirer des conclusions plus larges, mais il semble évident que la réussite impressionnante de leur swingman a donné aux Mavs un réel coup de fouet pour relancer l’équipe.

“Cela compte beaucoup [de faire partie des joueurs ayant marqué 5 tirs à 3-points dans 5 matchs de suite, ndlr.]. Je continue juste à travailler, à bosser mon jeu, mais le plus important c’est d’avoir la confiance de mes coéquipiers qui essayent de me trouver.” – Tim Hardaway Jr., après le match contre Denver

Le retour des beaux jours à Dallas ? Trop tôt pour le dire, car les Mavs sont toujours 7e à l’Ouest à l’heure actuelle. Mais si ça continue, les Texans pourront bientôt parler du nouveau Run TLC (Tim-Luka-Christian)…