Dotun Akinwale, nouvel assistant GM des Charlotte Hornets

Il y a du changement dans le front office des Charlotte Hornets. Dotun Akinwale rejoint la franchise de Caroline du Nord en tant qu’assistant du nouveau manager général Jeff Peterson. Objectif : prendre les bonnes décisions pour relancer les Frelons.

Jeff Peterson apporte déjà sa patte chez les Charlotte Hornets en constituant son équipe. Le nouveau GM de la franchise, débarqué la semaine dernière, a choisi son assistant. L’heureux élu s’appelle Dotun Akinwale selon Adrian Wojnarowski.

The Charlotte Hornets are hiring Atlanta Hawks executive Dotun Akinwale as an assistant general manager, sources tell ESPN. Akinwale — a VP of Player Personnel with Hawks — is the first addition to new EVP of Basketball Operations Jeff Peterson’s staff.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 7, 2024

Dotun Akinwale et Jeff Peterson se sont rencontrés chez les Atlanta Hawks entre 2015 et 2019. Si le dernier cité a ensuite rejoint les Brooklyn Nets avant de prendre la tête des Hornets, Akinwale a lui longtemps été fidèle à la franchise de Géorgie. Après deux ans du côté d’Orlando, l’ancien de l’université de Thiel a gravi les échelons à Atlanta pendant neuf ans jusqu’à devenir, en juin 2023, le vice-président en charge du personnel.

Dotun Akinwale s’inscrit dans la dynamique jeune qui prend le relais à Charlotte. Jeff Peterson, 35 ans et plus jeune manager général de la Ligue, a choisi un assistant de deux ans son benjamin. Après quelques années sous la direction de Mitch Kupchak et ses 69 printemps, ça change.

La franchise de Caroline du Nord se construit une identité dans les bureaux qui reflète bien le projet sur le parquet. LaMelo Ball, Brandon Miller, Jeff Peterson et Dotun Akinwale : la jeunesse est au pouvoir chez les Hornets et voudra permettre à la franchise de sortir des profondeurs de la Conférence Est.

Source texte : Adrian Wojnarowski