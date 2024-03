Cumulant 66 points à eux deux face aux Nets hier, Cade Cunningham et Jaden Ivey ont porté les Pistons vers leur dixième victoire de la saison. La doublette a brillé, autant individuellement que collectivement, et ça s’explique peut-être par les nouvelles rotations de Monty Williams.

Pendant toute la saison, Coach Monty a tâtonné avec ses rotations sur le backcourt des Pistons. Qui mettre en titulaire aux côtés de Cade Cunningham ? Qui faire sortir du banc ? Comment trouver le meilleur équilibre ?

Jaden Ivey a été propulsé titulaire en décembre dernier, et est depuis aligné avec Cade dans le cinq majeur lorsque ce dernier n’est pas à l’infirmerie. Mais les rotations parfois binaires de Williams, qui a pris l’habitude de sortir les deux joueurs en même temps, ont souvent fait mal à des Pistons plombés par leur second unit.

Ce scénario, il s’est reproduit lors de la première mi-temps face aux Nets hier. Alors Monty Williams a décidé de changer ses habitudes en gardant toujours au moins l’un de ses deux joueurs sur le terrain en deuxième mi-temps. Résultat ? 64-55 pour Detroit en seconde période et une victoire finale 118-112, tout ça avec un duo Cade – Ivey exceptionnel.

Cade Cunningham & Jaden Ivey in the W tonight:

Cade: Ivey:

32 PTS 34 PTS

5 REB 3 REB

11 AST 2 AST

1 BLK 2 STL

46% FG 56% FG

4 3PM 6 3PM

Huge down the stretch.#DetroitBasketball

— PistonsMuse (@PistonsMuse) March 8, 2024

Alignés tous les deux pendant presque 40 minutes, Cade Cunningham et Jaden Ivey ont brillé individuellement lorsqu’ils devaient prendre en main l’attaque, mais aussi collectivement quand ils évoluaient ensemble.

Comme un symbole, c’est sur un tir primé d’Ivey – servi par Cade – que les Pistons ont entamé un gros run à la fin du troisième quart. Run porté par Cunningham, décisif en tant que playmaker. Jaden Ivey a lui fait la diff’ au début du quatrième quart en créant à la fois pour lui et pour ses copains, avant que Cade Cunningham ne mette le couvercle dans le money-time.

Jaden Ivey, qui n’est pas sorti une seule fois lors de l’ultime période, a souligné les opportunités offensives qui s’offrent à lui quand il évolue avec Cunningham. Quant à ce dernier, il a insisté sur l’importance de ne pas attaquer “chacun son tour”, mais ensemble. C’est ce qu’ils ont fait hier soir, et ça offre des perspectives intéressantes pour la suite.

“Moi et lui, on en parle tout le temps. C’est ce qu’on veut faire, et on apprend de match en match. On progresse. On a vraiment fait un bon match ce soir. Au niveau des rotations et tout ça, ce n’est pas moi qui décide. Mais je peux contrôler la manière avec laquelle j’approche chaque match.” – Cade Cunningham