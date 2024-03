Des nouvelles rassurantes pour Stephen Curry

Blessé à la cheville face aux Bulls hier, Stephen Curry n’a pas pu finir le match et l’inquiétude était de mise dans la Baie de San Francisco. Heureusement, les nouvelles sont plutôt rassurantes.

Pendant toute la journée, on attendait l’update sur l’état de la cheville de Steph Curry. Elle vient tout juste de tomber.

D’après nos insiders préférés Adrian Wojnarowski et Shams Charania, l’IRM passée par Curry aujourd’hui n’a rien révélé de cassé. On est sur une entorse de la cheville, avec une absence qui devrait être assez courte.

The expectation is that Curry won’t miss much time for the Warriors, sources said. Golden State is ninth in the Western Conference playoff race. https://t.co/Ai6g4xALUD

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 8, 2024

On devrait avoir plus d’infos lors des jours à venir, notamment sur le nombre de matchs que ratera Curry. Mais on peut clairement souffler un coup dans la Baie.

On ne dit rien de nouveau en affirmant que tous les espoirs des Warriors cette saison sont basés sur le meilleur shooteur de l’histoire. C’est particulièrement vrai au vu de la situation actuelle de Golden State : pour rappel, les Dubs sont 9e de la Conférence Ouest avec un bilan de 33 victoires pour 29 défaites. Chaque match compte pour les Warriors dans la course aux Playoffs, eux qui veulent consolider leur bonne dynamique des dernières semaines.

Si Stephen Curry ne devrait donc pas rester très longtemps à l’infirmerie, on imagine qu’il ratera les deux prochains matchs contre San Antonio, prévus samedi et lundi. Ce sera alors à Chris Paul de prendre le relais. Les Dubs rencontreront ensuite les Mavs et les Lakers dans des matchs cruciaux en vue des Playoffs…

__________

Sources texte : ESPN / The Athletic

The dreaded Steph Curry rolled ankle pic.twitter.com/J0XOe1DRxl

— Dalton Johnson (@DaltonJ_Johnson) March 8, 2024