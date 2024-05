All-NBA Teams : les sélections de la rédaction

Ce soir, à 20h, la NBA va annoncer les trois All-NBA Teams, qui récompensent chaque année les 15 meilleurs joueurs de la saison. Pour l’occasion, on a voulu réaliser notre propre sélection au sein de la rédaction. Qui est dans la First Team ? La Second et la Third ? Qui est laissé de côté ? Voici nos votes.

Nico

First Team : Nikola Jokic – Luka Doncic – Shai Gilgeous-Alexander – Giannis Antetokounmpo – Jayson Tatum

Second Team : Jalen Brunson – Anthony Edwards – Kevin Durant – Anthony Davis – Domantas Sabonis

Third Team : Kawhi Leonard – LeBron James – Tyrese Haliburton – Devin Booker – Stephen Curry

Pour la All-NBA First Team, quatre noms sont inévitables. On a les trois finalistes pour le titre de MVP (Jokic, Doncic, SGA), et Giannis qui a sorti une nouvelle campagne XXL. Il peut y avoir débat sur le numéro 5, notamment entre Jayson Tatum et Jalen Brunson. J’ai favorisé le premier, pour l’ensemble de son œuvre et l’énorme bilan collectif des Celtics. Brunson se retrouve ainsi dans la seconde, aux côtés d’Ant-Man, KD, AD et Sabonis, que des mecs que j’ai mis dans mon Top 10 MVP cette saison. Dans la All-NBA Third Team, on retrouve Kawhi Leonard (70 matchs joués à une efficacité diabolique), LeBron James (toujours au top à 75 ans), Tyrese Haliburton (candidat MVP sur la première partie de saison), Devin Booker (toujours aussi létal offensivement) et Stephen Curry (valeureux dans la saison éreintante des Dubs). Sont laissés sur le côté mais n’ont pas démérité : Zion Williamson, Jaylen Brown, De’Aaron Fox, Paolo Banchero, Rudy Gobert…

Alex

First Team : Nikola Jokic – Shai Gilgeous-Alexander – Luka Doncic – Jayson Tatum – Giannis Antetokounmpo

Second Team : Jalen Brunson – Anthony Edwards – Anthony Davis – Kevin Durant – Kawhi Leonard

Third Team : LeBron James – Tyrese Haliburton – Paolo Banchero – Domantas Sabonis – Tyrese Maxey

Pas si facile de sortir 15 noms du chapeau comme ça, certains sont plus faciles que d’autres. Pour le premier cinq, le trio des finalistes du MVP nous rend la tâche aisée. Pour les accompagner, je mise sur le Greek Freak, monstrueux de facilité chez les Bucks et Jayson Tatum, leader de la meilleure équipe de la Ligue et auteur d’une nouvelle saison pleine. Seul Jalen Brunson avait une chance de craquer le premier cinq mais le bilan collectif de Boston a fait la dif’. Le meneur de New York se contente donc du second cinq avec Ant, Davis, KD et un Kawhi Leonard rayonnant en régulière, même si absent en Playoffs. Le dernier cinq fut le plus compliqué car pas de place pour tout le monde. LeBron James en mode Benjamin Button devait en être comme les valeurs montantes Banchero, Maxey et Haliburton. Je pouvais difficilement laisser Sabonis de côté car il sort une saison historique. Pas de bol pour Stephen Curry, Devin Booker, Bam Adebayo ou encore Zion Williamson, tous valeureux mais fallait faire des choix..

Robin

First Team : Nikola Jokic – Luka Doncic – Shai Gilgeous-Alexander – Giannis Antetokounmpo – Jayson Tatum

Second Team : Jalen Brunson – Anthony Edwards – Kawhi Leonard – Anthony Davis – Domantas Sabonis

Third Team : LeBron James – Kevin Durant – Tyrese Haliburton – Zion Williamson – Rudy Gobert

Mes deux premières équipes n’ont rien d’original alors autant skippé directement jusqu’à la troisième. Kevin Durant et LeBron James sont des locks. Les deux papys font de la résistance et auraient pu gratter plus haut. J’aime ensuite récompenser les joueurs qui ont dominé un aspect du jeu. Tyrese Haliburton est le meilleur passeur de la Ligue, Rudy Gobert le meilleur défenseur, ils ont tous les deux réussi à impacter positivement les résultats de leurs équipes, ils ont leur place. Enfin Zion Williamson a gratté le dernier strapontin juste devant Paolo Banchero, Bam Adebayo et Stephen Curry. Lorsqu’il s’est réellement mis en route, l’ailier-fort a été extrêmement impressionnant et sans sa blessure, je pense sincèrement que les Pelicans auraient eu un coup à jouer en Playoffs. Rendez-vous l’année prochaine.

Céleste

First Team : Nikola Jokic – Shai Gilgeous-Alexander – Luka Doncic – Giannis Antetokounmpo – Jalen Brunson

Second Team : Jayson Tatum – Anthony Edwards – Domantas Sabonis – Kevin Durant – Anthony Davis

Third Team : LeBron James – Devin Booker – Tyrese Maxey – Damian Lillard – Bam Adebayo

J’aurais adoré glisser Rudy Gobert dans la Third Team mais que voulez-vous, je suis un prince d’objectivité c’est bien connu. Pour ce qui est de la First Team, on a un groupe de quatre qui semblent faire le consensus, j’y adjoins Jalen Brunson qui m’a beaucoup plus impressionné que Jayson Tatum sur cette régulière. J’aurais aimé placer un Derrick White ou un Jaylen Brown pour saluer la saison des Celtics mais que voulez-vous, il n’y a que 15 places et la concurrence est dure. Ça me fait plus d’un quart de mes All-NBA Teams détenues par des pivots, et figurez-vous que ça me plaît de la sorte. Il y en aurait même un cinquième si les blessures l’avaient laissé tranquille. Avant de me faire sauter à la gorge pour avoir mis Tyrese Maxey plutôt qu’Haliburton dans ma Third Team, eh bien je tiens à dire que je n’y peux rien si j’aime les joueurs frissons. Mention pour l’ami Domantas qui rentre dans ma Second Team malgré son absence remarquée au All-Star Game, c’était quand même fort de ne pas lui donner son étoile à celui-là.

Julien

First Team : Luka Doncic – Shai Gilgeous-Alexander – Jayson Tatum – Giannis Antetokounmpo – Nikola Jokic

Second Team : Jalen Brunson – Kevin Durant – Anthony Davis – Anthony Edwards – LeBron James

Third Team : Kawhi Leonard – Domantas Sabonis – Rudy Gobert – Jaylen Brown – Stephen Curry

Selon moi, pas de débat possible dans la First Team avec ces monstres candidats MVP, si ce n’est un mini-argument pour Brunson plutôt que Tatum, mais qui n’est pas suffisant en saison régulière. Dans la deuxième, le niveau mon-stru-eux du trio KD-LeBron-AD ne doit pas être sous-coté, même si les résultats collectifs ne suivent pas. Et Anthony Edwards doit être récompensé pour sa superbe saison. La vraie galère, c’est dans la dernière équipe. Je donne une place logique pour le DPOY, un spot à Jaylen Brown pour ses loyaux services dans la meilleure équipe de la Ligue – là aussi à ne pas sous-estimer – et une autre pour Kawhi Leonard, pour sa défense et sa folle efficacité. Ensuite, la régulière de Domantas Sabonis est d’un niveau All-NBA, tandis que je refuse de banaliser un Stephen Curry à 26 points de moyenne et 41% de loin sur un volume XXL de 3-points tentés. J’ai mal à la tête en laissant de côté Tyrese Haliburton, Devin Booker, Tyrese Maxey, Victor Wembanyama et même Derrick White. C’est ma fourth-team de cœur, mais il faut faire des choix.

Clément

First Team : Luka Doncic – Shai Gilgeous-Alexander – Jayson Tatum – Giannis Antetokounmpo – Nikola Jokic

Second Team : Jalen Brunson – Anthony Edwards – Kevin Durant – LeBron James – Domantas Sabonis

Third Team : Tyrese Haliburton – Stephen Curry – Devin Booker – Paolo Banchero – Anthony Davis

La First Team est un lock total de mon côté tant aucun d’entre eux ne peut être contesté sur la saison régulière passée, individuellement comme collectivement. Ce sont les tronches de la NBA d’aujourd’hui et demain et on n’a rien pu faire. C’est à partir de la deuxième team qu’il a fallu commencer à faire des choix, et Jalen Brunson s’est imposé comme une évidence tant il a remis New York sur la carte NBA. Anthony Edwards est également dans l’équipe mais plus pour longtemps car il sera dans la première l’an prochain. KD et LeBron sont toujours là avec leurs déambulateurs et Domantas Sabonis, malgré sa non-sélection au ASG (qui est une hérésie), mérite amplement sa nomination ici. Pour le reste, Tyrese Haliburton est également trop chaud pour ne pas être mentionné et ses Playoffs le prouvent, Stephen Curry, Devin Booker et Anthony Davis sont toujours aussi exceptionnels. Sinon, vous pensiez vraiment que je n’allais pas me faire un kif en mettant Paolo Banchero ? Vous êtes mignons. Désolé à Tyrese Maxey, Jaylen Brown, Kawhi Leonard, Rudy Gobert ou encore Damian Lillard mais il n’y a pas de All-NBA Fourth Team.