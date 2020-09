All-NBA Teams, les trois meilleurs cinq de la saison dévoilés : Rudy Gobert voit triple, LeBron dans l’histoire

On avait déjà préchauffé un peu avec les NBA All-Bubble Teams mais il nous tardait quand même d’avoir accès à la version complète du jeu plutôt que la démo. C’est désormais chose faite avec les trois All-NBA Teams de cette saison 2019-20 un peu particulière. Allez, maintenant c’est bon, vous pouvez râler !

Déjà, il est important de rappeler que les membres du jury se sont basés sur l’intégralité de cette campagne et pas uniquement les seeding games qui se sont déroulés dans la bulle cet été. Ça, c’est pour ceux qui se demanderaient où sont passés T.J. Warren et Devin Booker dans les différents cinq qui vont suivre. Ensuite, force est de constater que pour une fois les postes ont été assez bien respectés avec la présence d’un vrai big man dans chacune des trois équipes même si Anthony Davis est davantage un 4. Le Top 3 de chaque Conférence a d’ailleurs au moins un représentant, ce qui paraît logique pour récompenser les joueurs qui pèsent dans des franchises qui gagnent. Une pensée donc pour Bradley Beal ou Zach LaVine qui se sont faits snober deux fois pour la même raison après les votes du All-Star Game. Pas non plus de Stephen Curry ni de Kyrie Irving ou de Kevin Durant, trop occupés à l’infirmerie pour apparaître ici. Alors quand on enlève tous ces noms, forcément, ça laisse de la place à d’autres pour se faire bien voir et compléter des CV déjà clinquant en vue de négocier un supermax prochainement ou tout simplement pour se frayer un chemin jusqu’au Hall of Fame d’ici quelques années. On vous a fait assez mariner, alors balancez la sauce !

Cocorico, si vous avez bien lu jusqu’au bout vous vous serez rendu compte que Rudy Gobert a été récompensé pour la troisième année consécutive. Le double DPOY a dû lâcher sa statuette à Giannis Antetokounmpo cette saison au cours de laquelle il a quand même découvert le match des étoiles et a de nouveau été retenu parmi les 15 meilleurs joueurs de la Ligue. Si on remonte un peu plus haut, on remarque qu’un petit nouveau a déjà fait son entrée dans un club très select. Luka Doncic ne sera pas MVP en 2020 mais il est déjà All-Star et membre de la All-NBA First Team à 21 ans. Une petite ligne en plus dans son CV déjà long comme les bras de Giannis Antetokounmpo avec qui il partage donc une place dans le meilleur cinq au même titre que LeBron James, James Harden et Anthony Davis. Le Grec et le King ont d’ailleurs été élus à l’unanimité avec 500 points soit 100 premières places de la part des votants, LBJ devenant ainsi le premier joueur à apparaître 16 fois dans l’une de ces équipes en 17 saisons devant les 15 sélections de Tim Duncan, Kobe Bryant et Kareem Abdul-Jabbar. Le genre de stat qui fait les affaires de ceux qui l’appellent le GOAT. Meilleur scoreur de la Ligue pour la troisième fois de suite, la barbe de Houston est le meilleur attaquant du monde et c’est finalement AD qui cristallise l’attention, certains estimant que Nikola Jokic aurait davantage mérité cet honneur. De quoi nous promettre un joli petit duel en finale de Conférence entre les deux puisque le Joker a surpris tout le monde en permettant à Denver de remonter deux fois un écart de 3-1 durant ces Playoffs.

Dans la All-NBA Second Team, le Serbe est associé à Kawhi Leonard, Damian Lillard, Chris Paul et Pascal Siakam. Ce dernier a profité du départ du MVP des Finales pour embrasser le rôle de franchise player avec beaucoup de réussite si on oublie sa série contre le Heat alors que CP3 ferait presque regretter à Houston son trade puisque Russell Westbrook n’est que dans la troisième équipe. Enfin, Jayson Tatum confirme son arrivée chez les grands au même titre que Ben Simmons alors que Jimmy Butler devient officiellement le premier barista à intégrer une All-NBA Team. Ce sont surtout Spicy P et Benjamin Simmons qui se frottent les mains après cette annonce, eux qui vont recevoir un petit bonus salarial à partir de la saison prochaine. A l’inverse, Joel Embiid n’est toujours pas éligible pour une prolongation au supermax et va devoir tout miser sur la prochaine campagne, résultat d’une saison très compliquée pour le Camerounais passé à 31 points de prendre sa place à notre Rudy national. Enfin, Kyle Lowry aurait peut-être mérité plus de considération pour sa saison, lui qui a changé de statut depuis le titre en 2019 alors que l’absence de Spurs et de Warriors dans ces votes témoigne d’un petit changement d’époque. Pas de trace des Knicks non plus pour ceux que ça intéresse, mais c’était déjà plus prévisible (gratuit ça).

Détails des votes

Pas d’énorme scandale à signaler cette saison mais quand même quelques débats légitimes autour de ces All-NBA Teams. Vous connaissez la suite, on attend votre avis dans les commentaires pour nous dire qu’Alex Caruso et Zion Williamson ont été snobé par le jury !

Source texte : NBA