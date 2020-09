Nike Adapt BB 2.0 Black Mag : un nouveau coloris pour les sneakers du futur

On commence à en avoir l’habitude, les chaussures qui se lassent toutes seules reviennent dans un tout nouveau coloris. Les Nike Adapt BB 2.0 Black Mag sont disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers depuis ce matin.

On ne vous présente plus le concept, les Nike Adapt BB 2.0 en sont déjà à leur deuxième version. Des mises à jour ont été faites pour un résultat toujours plus fonctionnel et futuriste. Alors on recharge toutes suite ses batteries et on fait un petit tour de la bête. Comme son nom l’indique, l’empeigne est en majorité rouge noire. Le Swoosh posé sur le coup de pied avec un effet pixelisé nous donne l’impression de sortir tout droit de Ready Player One. La semelle est bleue translucide et semble présenter la shot chart de DeMar DeRozan sur l’avant du pied, bouillant à mi-distance mais très froid derrière l’arc. Enfin, on retrouve les boutons habituels, solidement enfoncé dans une couche noire effet marbré. A souligner aussi cette forme fantaisiste à l’arrière qui rajoute encore au côté avant-gardiste du modèle.

La fiche :

La grande-sœur : les Nike Adapt BB premières du nom, quelques fonctionnalités en moins.

les Nike Adapt BB premières du nom, quelques fonctionnalités en moins. On les imagine déjà à ses pieds : Gérard Smith, pour ne plus avoir besoin de se baisser pour faire ses lacets.

Gérard Smith, pour ne plus avoir besoin de se baisser pour faire ses lacets. L’occasion parfaite pour les porter : dans un film qui se déroule dans le futur ou pour jouer un Stormtrooper.

dans un film qui se déroule dans le futur ou pour jouer un Stormtrooper. On aime : avec cette paire, on se croit vraiment au 22ème siècle.

avec cette paire, on se croit vraiment au 22ème siècle. On aime moins : la nouveauté a un coût, en l’occurrence plutôt très élevé.

Les Nike Adapt BB 2.0 Black Mag sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 349,90 euros. A ce prix-là, vous pouvez aussi vous acheter tous les Blueray de Star Wars et de Retour vers le Futur. A vous de voir !

Source : Nike