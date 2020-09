Best of des demi-finales de Conférence : on ne s’est toujours pas remis du buzzer beater d’OG Anunoby

Après un premier tour complet et spectaculaire, les demi-finales de Conférence se devait d’être au niveau. Force est de constater que la fatigue ne se fait pas encore trop ressentir dans la bulle avec de nouvelles actions en haute altitude en défense comme en attaque et bien sûr de gros clutch time hormis pour les Clippers évidemment.

Qui dit second tour dit ce qu’il se fait de meilleur dans notre ligue préférée. C’est donc tout à fait logiquement que la première action met en scène ce génie d’Alex Caruso dans le rôle du passeur et Mr. All-NBA First Team LeBron James à la conclusion. Un duo qui fonctionne et que l’on retrouvera à plusieurs reprises tout au long de ces 18 minutes de vidéo. Mais c’est bien dans la série entre les Raptors et les Celtics que l’on a vécu les émotions les plus fortes avec un scénario hitchcockien et un suspense à couper le souffle tout au long des sept matchs. Le tir au buzzer d’OG Anunoby dans le Game 3 résonnera dans nos têtes pour longtemps même s’il a été vain. Quoi que, on ne peut pas totalement dire ça puisqu’il nous a quand même permis de vibrer jusqu’à un match 7, sauvant Toronto d’un sweep qui était en train de pointer le bout de son nez. Rien que pour ça et pour les frissons de cette action, merci. Le temps d’un cours instant, les Canadiens ont même cru qu’ils avaient trouvé le nouveau Kawhi Leonard. On remarque aussi que le chasedown block est revenu très à la mode, on vous laisse faire les connexions et que Michael Porter Jr. est déjà un joueur qui pèse malgré une demie saison dans les jambes. Mais trêve de blabla, il est l’heure de sortir les Miel Pops et de mettre la luminosité de son écran au max pour profiter du spectacle.

Encore un mix épique proposé par la NBA pour se rafraîchir la mémoire après un deuxième tour bien mouvementé. Le bouton replay risque de chauffer avant la suite des aventures de Mickey dans la bulle à partir de ce soir.