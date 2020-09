Best of des actions du premier tour : oubliez le diaporama des photos de vacances de tonton, il est là le vrai souvenir de l’été

Avec un premier tour de Playoffs mémorable, le best of ne pouvait qu’être lourd. Le step-back de Luka Doncic au buzzer, l’affrontement entre Jamal Murray et Donovan Mitchell, du money-time de partout, tout ça est à retrouver dans ce mix qui sent la summer vibe et pas la Summer League.

On risque de se souvenir longtemps de cette version 2020 des Playoffs NBA version bulle Disney. D’abord parce que le contexte est exceptionnel, mais aussi parce que les joueurs ont fait le show d’entrée de jeu dans ce premier tour. La NBA nous propose donc près de 18 minutes de plaisir à consommer sans modération. De Damian Lillard qui pull-up du logo dans le Game 1 jusqu’au contre ultra clutch de James Harden sur Luguentz Dort pour remporter le Game 7, tout y est. Un bon souvenir de vacances et de l’époque pas si lointaine où on lançait le League Pass avant d’allumer le barbecue pour voir Giannis Antetokounmpo écrabouiller n’importe quel joueur d’Orlando sur son passage. On se rassure, c’est que le début de ces Playoffs et les demies de conf’ sont bien parties pour être encore plus folles. Bref, du contre, du alley-oop, du shoot improbable, des souvenirs de Philly en Playoffs et beaucoup de money-time, c’est cadeau.

Nouveau mix proposé par la NBA pour se rafraîchir la mémoire après un premier tour bien mouvementé. On vous laisse kiffer tranquillement en attendant la reprise des choses sérieuses ce soir.