Best of des actions défensives du premier tour : James Harden en vedette, et non ce n’est pas une blague

Nouveau cadeau de la NBA pour célébrer la fin du premier tour. On passe de l’autre côté du terrain cette fois avec un best of défensif. Un mix de circonstances en Playoffs puisque la défense fait gagner des titres, c’est bien connu.

Après les crossovers, les passes, les actions clutch et les dunks, la défense aussi est mise à l’honneur par la NBA. Avec un premier tour conclu par le gros contre de James Harden sur Luguentz Dort, il est temps de rendre hommage aux pickpockets et aux contreurs en haute altitude de la Ligue. Des chasedown blocks, des vols de ballon maîtrisés, de l’anticipation, un énorme contre de Kelly Olynyk, du Anthony Davis de partout, un Rudy Gobert contré et contreur, bref du hustle comme on aime, encore plus en période de Playoffs. Un best of qui commence et termine de la même manière : le duel entre James Harden et Luguentz Dort, comme un symbole de cette série disputée entre Rockets et Thunder. Allez, un peu plus de cinq minutes de grosse défense pour ravir les adeptes du domaine, en attendant que l’intensité monte encore d’un cran dans ces Playoffs.

If you don’t like that, you don’t like NBA basketball. Allez, enjoy en attendant de voir des défenses qui risquent de se resserrer de plus en plus dans ces demi-finales de conf’.