Best of des dunks du premier tour : c’était la foire au tomar chez Mickey

C’est une nouvelle friandise que la NBA nous offre à travers ce best of plein de virilité, composé des meilleurs dunks de ce premier tour de Playoffs. On vous laissera le plaisir de jouer au jeu du : « sur quel joueur du Magic Giannis Antetokounmpo n’a-t-il pas dunké ? » Car à défaut de gagner des matchs contre le Heat, il a écrasé toute l’équipe d’Orlando.

Vous l’aurez compris, le Greek Freak s’est amusé à torturer le Magic puisque, pendant ce premier tour, il a dunké avec férocité sur à peu près tout ce qui bougeait. On notera une petite agressivité supplémentaire sur ce pauvre Gary Clark, qui n’avait rien demandé à personne et qui s’est fait crier dessus en plus de se manger un poster, emoji triste. On enchaîne maintenant avec une série de petits qui n’ont pas peur de monter à l’arceau, même quand c’est plus grand en face. Norman Powell, Austin Rivers et Donovan Mitchell ont régalé les fans virtuels avec leur détente et leur agressivité au panier. Mention spéciale pour Rodions Kurucs, qui en plus de s’être fait sweeper, a toujours la marque du spalding sur la joue, avec les compliments de Norm Powell. On vous laissera déguster au milieu de ce festival un merveilleux air ball de Michael Porter Jr., parce que ça fait toujours plaisir, avant de vous délecter du magnifique 360 de Jaylen Brown. S’il y a bien un mec qu’on veut voir au concours de dunks 2021, c’est le MIP 2020 la star montante des Celtics. Quand on voit sa facilité et son aisance dans les airs, on a presque envie de se lancer dans des comparaisons blasphématoires, #Vinsounet. Enfin, pour clore en beauté ce best of, il y a une petite surprise du chef avec ce alley-oop d’Anthony Davis pour LeBron James. Oui, vous avez bien lu, ce n’est pas l’inverse.

Un nouveau best of pour se rappeler au bon souvenir du premier tour des Playoffs 2020, avant de s’attaquer à ceux des demis de conf’. Car on commence déjà à avoir du gros matos, mine de rien. Mais pour l’instant, on se cale tranquille pour se faire la compil des gros dunks du round one.