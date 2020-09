Best of des meilleures assists du premier tour : grosse surprise, LeBron James apparaît plusieurs fois dans cette vidéo

Ça devient une habitude, la NBA nous offre des petits cadeaux par-ci par-là afin de faire kiffer les amateurs de highlights. Après les meilleurs crossovers, ce sont les passeurs qui sont à l’honneur avec ce best of des meilleurs caviars du premier tour et LeBron James est très présent dans cette compil, ça aussi ça devient une habitude.

Si vous n’êtes pas fan de LeBron, cette vidéo risque de ne pas vous plaire des masses. Le King a activé le mode show time lors de son premier tour contre les Blazers, à tel point qu’il revient exactement six fois dans ce best of (oui, on a compté). Des passes avec rebonds, dans le dos, depuis l’autre bout du terrain, le King a régalé les fans et ses intérieurs qui se sont gavés sous le panier. Le Chosen One est donc très présent, mais il n’est pas tout seul non plus. D’autres copains ont envoyé du caviar durant ce premier tour des Playoffs, à commencer par Trey Burke. Si vous n’avez pas vu son assist pour Finney-Smith contre les Clippers, mouillez-vous la nuque. Feinte de passe dans le dos suivie d’une bounce pass à l’aveugle pour donner le tournis à Kawhi Leonard, ici c’est la médaille d’or. Enfin, bien évidemment, on a des clients récurrents qui sont venus nous faire kiffer, Luka et ses kick out de l’espace, Chris Paul et sa vision du jeu, Dragic qui envoie des passes dans le dos à Bam Adebayo, on a de quoi se faire plaisir.

Allez, assez de teasing, on vous laisse déguster tout ça tranquillement. De Donovan Mitchell à Kyle Lowry en passant par l’inévitable LeBron, les stars de la Ligue nous ont offert un beau spectacle lors de ce premier tour, on espère que ça va durer jusqu’au bout des Playoffs.