Le Best of de la All-NBA First Team est sorti du four : profitez-en bien, car trois d’entre eux sont déjà en vacances

Hier, dans la soirée, la Ligue a dévoilé les trois équipes All-NBA de la saison. Et ce matin, surprise, on retrouve sur la chaîne YouTube de la NBA une compilation des meilleures actions de la All-NBA First Team. Autant dire que ça envoie du très lourd.

LeBron James, Anthony Davis, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic et James Harden. Voici le meilleur cinq de la NBA sur la saison 2019-20. Plutôt logique vu comment ces gars-là ont dominé la régulière, même si aujourd’hui, ils ne sont plus que deux à jouer au basket, Giannis, Luka et le Barbu ayant déjà quitté la bulle de Disney World. Au vu de leurs performances et leur capacité à faire le spectacle, ce n’était pas bien compliqué de faire un Best of, et c’est ainsi qu’on se retrouve avec quasiment 13 minutes de highlights. Y’a du tomar et du caviar avec LeBron, Davis maltraite le cercle tout en le protégeant de l’autre côté du terrain, Luka régale avec ses passes aveugles, Harden fait danser ses défenseurs, et Giannis détruit tout sur son passage. Bref, c’est juste parfait pour accompagner le petit déj.

Alors on s’assoit, on prend son thé ou son café, quelques biscottes et on kiffe cette compil qui regroupe les meilleures actions des meilleurs joueurs du monde. Le top du top.