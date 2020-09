Le Best of de la saison rookie de Tyler Herro : parce que non, le gamin ne sort pas de nulle part

Il fut le grand bonhomme de la nuit dernière. Game 4 entre le Heat et les Celtics, 37 points au compteur, et une victoire pour Miami. En feu, Tyler Herro a sorti une performance incroyable, encore plus quand on sait qu’il n’est que rookie. Mais aussi folle soit-elle, cette prestation ne sort pas de nulle part.

Elle ne sort pas de nulle part car Tyler Herro a réalisé une belle saison régulière pour son entrée en NBA, et surtout de superbes Playoffs avant l’explosion d’hier soir. Le gamin a sorti suffisamment de highlights pour pouvoir faire une compil’ d’une bonne dizaine de minutes. Une compil’ dans laquelle on voit l’énorme confiance de Tyler, mais aussi sa maturité et bien entendu son talent. Ahhh ça, on peut dire qu’il a du basket plein les mains le Herro, ainsi qu’une belle brouette. Au menu de cette mixtape, un wagon de shoots dans le money time – une spécialité pour lui – mais aussi des passes inspirées, des dribbles chaloupés, ou encore des pénétrations bien pensées. Oui, le rookie a plus d’un tour dans son sac et il fait aujourd’hui le bonheur de tout Miami, à une petite victoire des Finales NBA.

Tyler Herro a régalé la nuit dernière, alors autant faire durer le plaisir, car on a une vraie pépite sous la main là. Pour les fans des Celtics, on s’excuse mais on ne pouvait pas s’empêcher de partager cette petite vidéo.