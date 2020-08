Le best-of des meilleures actions de la reprise : même pas une semaine et on a déjà droit à une grosse compil’

Ça fait presque une semaine que la NBA a repris (eh oui, déjà), et la Ligue a décidé de nous offrir un petit cadeau de bienvenue chez Mickey : le best-of des meilleures actions depuis la reprise de la saison régulière. Allez, c’est parti pour le retour des alley-oops, des chasedown blocks et des gros shoots dans le clutch, ça fait du bien !

On était en manque de ces petites compil’ de highlights qui nous font décoller de nos sièges. La NBA a repris ses droits et le spectacle a été au rendez-vous. Les matchs sont de plus en plus intenses et la vidéo le montre bien. On commence direct avec le game winner de LeBron James face aux Clippers histoire de se mettre en jambes, un put-back à un contre cinq au rebond, why not ? Ensuite, ça enchaîne avec un florilège de grosses actions en tous genres, des dunks de Zion Williamson au handle de Ja Morant en passant par le buzzer beater de Markelle Fultz depuis sa chambre d’hôtel, on se fait plaisir. Vous avez compris l’idée, il y en a pour tous les goûts, même pour ceux qui veulent voir des contres de Jakob Poeltl. D’ailleurs, en parlant de contres, si vous aimez les balles qui volent jusqu’au huitième rang, vous allez être heureux. Joel Embiid, BronBron et Anthony Davis sont là pour vous servir avec des crêpes bien garnies. Et comme vous êtes des petits gourmands et que vous avez été sages, BOUM : best-of des meilleurs assists ! Ce sera peut-être votre seule occasion de voir Zion faire la passe à Lonzo Ball et pas l’inverse, alors profitez-en.

Allez, on vous laisse déguster tranquillement le meilleur de ce qui s’est fait en NBA depuis la reprise. Entre les gros shoots, les assists venus de l’espace et tout le reste, on a de quoi patienter jusqu’à ce soir et un programme bien chargé.