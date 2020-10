Le best of de Bam Adebayo chez Mickey : si on était Jayson Tatum, on éviterait de cliquer sur play

Après les highlights de Jimmy Butler, place à ceux de Bam Adebayo. Parce que dans le parcours du Heat, le pivot a également joué un rôle majeur, dominant des deux côtés du terrain grâce à sa polyvalence. Bim bam boum, voici le best of d’Adebayo dans la bulle.

On se souvient tous de cette action défensive d’anthologie. Game 1 de la Finale de Conférence Est, Boston contre Miami, 116-114 pour le Heat, Jayson Tatum qui pénètre pour lâcher un tomar, Bam Adebayo qui dit NON. Même un mois après, ce block est toujours aussi monstrueux, et il ouvre logiquement le bal dans cette compilation des meilleures actions du pivot floridien chez Mickey. En tout, on a droit à dix minutes de highlights spécial Bam. Au menu, dunks puissants pour finir avec autorité, victimisation de Daniel Theis (décidément, les Celtics ont pris cher…), putbacks, alley-oops, contres, passes inspirées, paniers à mi-distance… quand on vous dit qu’il est polyvalent. Sans aucun doute, Bam Adebayo a franchi un cap supplémentaire dans sa progression du côté de Disney World. Déjà All-Star en février pour la première fois de sa carrière, Bam a non seulement assumé son statut à Orlando mais il a surtout été au cœur de la qualification du Heat en Finales NBA, tout ça à seulement 23 ans. Très très fort !

Allez, on se pose tranquillement, on prend quelque chose à grignoter, et on apprécie. Car ce n’est pas tous les jours qu’on voit un joueur du profil de Bam Adebayo.