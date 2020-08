Les NBA All-Bubble Teams ont été dévoilées : bienvenue dans un monde où les intérieurs ne servent plus à rien

C’est la tradition, à chaque fin de saison son lot de récompenses. 2020 oblige, rien ne va cette année et c’est donc en plein mois d’août qu’on été révélées les NBA All… Bubble Teams. Une phrase absolument incompréhensible si vous sorte d’un coma de quatre mois.

La bulle installée sur la Floride depuis la mi-juillet a eu pour incidence de chauffer certains snipers. Parmi eux ? Des habitués des gros cartons, mais également de belle surprises et même un WTF complet made in Indianapolis. Info utile supplémentaire, en 2020 être intérieur n’est plus à la mode, puisque parmi les dix joueurs honorés par la NBA… un seul est un vrai grand. Allez, assez bavassé, and the winners are :

NBA’s All-Bubble teams for seeding games: First team: Damian Lillard, Devin Booker, TJ Warren Luka Doncic, James Harden

Second team: Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard, Kristaps Porzingis, Caris LeVert, Michael Porter Jr. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 15, 2020

Pas de grosse surprise finalement, si ce n’est l’absence de J.R. Smith et Buddy Hield, et donc la prime aux poignets de feu, à ces mecs capables d’envoyer 50 pions quasiment tous les soirs. On vous laisse d’ailleurs imaginer combien de puntos… prendrait la NBA First au vu du talent défensif dans l’équipe mais hop, hop, hop, on nous fait signe dans l’oreillette que ce n’est pas le sujet. Un duo Damian Lillard – Devin Booker intouchable, Luka Doncic et James Harden car ils aiment les feux de joie et donc T.J. Warren, plus grosse surprise individuelle de cette bulle, rien de surprenant. Les gamins Michael Porter Jr. et Caris LeVert accompagnés du MVP en titre, Kawhi Leonard et la Licorne Porzingis, ça fait aussi du beau monde. All-NBA Bubble Player, voici en tout cas une ligne inédite dans les palmarès et qui ne devrait logiquement pas trouver de successeurs avant un long moment.

Le temps des awards est désormais derrière nous et on bascule tranquillement vers la postseason. Kawhi Leonard ou Giannis Antetokounmpo auront probablement à cœur d’aller chercher un autre genre de distinctions, du genre de celles qui tiennent en trois lettres et qui seront distribuées au début du mois d’octobre…