Les Clippers ont craqué : la légende de Choke City continue ! Apéro TrashTalk

Nous sommes le 16 septembre et les Nuggets s’apprêtent à affronter les Lakers en Finales de Conférence. Le genre de phrase qui n’était pas forcément prévue, au moins du côté de la Californie, surtout après que les Clippers aient mené 3-1 dans la série. Il fallait obligatoirement qu’on en parle autour d’un Apéro TrashTalk alors c’est parti !

Si vous aussi vous aimez débattre et prendre l’Apéro, c’est ICI qu’il faut vous abonner !

Bis repetita ! En revenant de l’enfer pour la deuxième fois de suite dans ces Playoffs, Denver a privé le monde entier d’une finale entre les deux équipes de Los Angeles à l’Ouest et c’est largement mérité pour les montagnards. Mais arrêtons nous un moment sur la série des Clippers, d’abord dominant puis affreusement impuissants lors des Game 5, 6 et 7. Trois jokers gaspillés pour le plus gros des chokes de la part d’une équipe spécialiste en la matière. Doc Rivers sait que ses jours sur le banc sont comptés alors que Kawhi Leonard et Paul George vont devoir assumer leurs responsabilités. Sur Twitter, les haters s’en sont donné à coeur joie à commencer par les Blazers qui se sont payé la tête de Playoffs P, Patoche et leurs potes cette nuit. Un festival malheureusement inarrêtable pour les Clippers après cette énorme désillusion. Et bonnes vacances quand même, hein !

Cacahuètes, Tourtel Twist et canapé, on se pose et on en parle. Pour la suite on ne change pas une équipe qui gagne, surtout quand on parle des Clippers : on like, on partage, on commente, let’s go.