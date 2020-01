Darren Collison envisage un retour en NBA : la messe du dimanche matin c’est sympa, mais jouer ça manque

C’était le 29 juin de l’année dernière, juste avant le début de la Free Agency. On s’attendait plutôt à voir le Woj tweeter sur les affaires Kawhi, Kyrie ou KD jusqu’à… ce que Darren Collison, lui aussi agent-libre, annonce qu’il mettait un terme à sa carrière NBA pour se consacrer à sa foi à l’âge de 31 ans.

Toutefois, Darren Collison semble souffrir du manque et pourrait revenir sur sa décision afin de retrouver les parquets de plus grande ligue du monde. Il avait mis fin à sa carrière pour se consacrer à sa famille et à sa foi en tant que témoin de Jéhovah. Le choix avait surpris pour un joueur qui tournait à 12,5 points, 5 passes décisives et 1,2 interception à 47,1% au tir, dont 39,4% du parking et 85,3% aux lancers francs en 708 matchs en carrière. Surtout, il n’avait que 31 ans. Mais voilà, après quelques mois sans jouer, la tentation est trop grande. Le jeu lui manque certainement et on peut le comprendre. Normal qu’il veuille revenir fouler les terrains de NBA. Selon, notre cher Adrian Wojnarowski d’ESPN, il n’y a que peu de chances que cela se fasse avant la trade deadline dans cinq semaines. Cependant, il faudra faire attention à l’état dans lequel Collison reviendra. Huit mois sans jouer à au haut niveau, ça commence à compter à 32 piges. Mais rien d’insurmontable, on a de beaux contre-exemples à commencer par Melo qui est déjà comme un poisson dans l’eau à Portland. Et tant qu’à faire, l’ancien meneur des Pacers a une petite idée d’où il voudrait faire son comeback.

Story filed to ESPN: After a stunning retirement prior to free agency, veteran guard Darren Collison is considering a February return to the NBA – with the Lakers and Clippers emerging as his two preferred destinations. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 1, 2020

Effectivement, Darren serait chaud pour revenir dans la Ligue du côté de… Los Angeles. Le soleil, Venice Beach, le Staples Center, PG-Kawhi ou Bron-AD… Ça donne envie aussi. Oh le coquin n’empêche, il fait semblant de vouloir se consacrer aux autres alors qu’il attend juste le début de saison pour aller chez un contender. Les deux équipes de L.A. vont à nouveau se tirer la bourre pour un joueur, alors que le dossier concernant un Ourson arrivé cet été en provenance de la Baie d’Oakland n’est toujours pas terminé. Mine de rien, ce serait un bel apport pour n’importe quel prétendant au titre. On parle d’un garçon fiable à la mène, fiable du parking, fiable sur la ligne. Bref, il est fiable tout court… Ce serait un ajout extrêmement intéressant en vue de la postseason en sortie de banc pour peu qu’il revienne bien. On va évidemment suivre le dossier de près pour savoir qui va réussir à s’attacher ses services.

Il veut se la jouer à la Jordan en sortant de sa retraite pour aller chercher un titre le Darren Collison ? Bon, pas sûr qu’il ait la même influence que le numéro 23 mais on ne peut pas lui en vouloir. Que celui qui n’a jamais tenté un move à la Jojo lui jette la première pierre.

Source texte : ESPN