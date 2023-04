Le Français Petr Cornelie, passé notamment par les Nuggets en NBA et vice-champion olympique à Tokyo, a récemment lancé sa chaîne YouTube dans laquelle il dévoile son quotidien de sportif de hautvniveau mais aussi les coulisses du Real Madrid. Arrivé cette saison dans la Casa Blanca, l’ailier-fort se dévoile à travers une série de vidéos et trouve aussi son public en ligne.

Entre dans mon monde viens je t’emmène…

C’est ce qu’a décidé de faire Petr Cornelie, puisque l’international français a lancé il y a tout juste un mois sa chaîne YouTube. Et… ça marche vraiment bien. Le désormais madrilène y dévoile son quotidien de sportif, mais aussi des insides des match du Real. Des vidéos cool à regarder pour tous les curieux du basket. Il compte déjà plus de 1000 abonnés sur sa chaine qui trouve son petit public (tremble, Squeezie).

Il faut dire que le Français a des choses à raconter… Cantonné a des micro-minutes en NBA et souvent envoyé en G League, il raconte sa transition NBA/Euroleague délicate, dans une période de sa vie ou tout s’enchaîne. Fraîchement papa, Petr doit concilier vie personnelle et vie professionnelle avec tout ce que cela implique (décision de club, installation dans un nouveau pays, déménagement…). Cornelie se livre ouvertement dans sa première vidéo qu’il tourne alors à la mi-saison.

Côté sportif, l’adaptation du Français est très bonne. Il est pleinement intégré dans la rotation des Merengue et joue entre 15 et 20 minutes par match. PC a pu s’appuyer sur les autres Français du Real pour encore mieux s’acclimater. Yabusele, Poirier et Causeur complètent en effet le contingent français dans la capitale espagnole. Niveau stats c’est correct, avec 5 points et 3,4 rebonds de moyenne, et l’objectif est simple au Real : tout gagner. Malheureusement pour le club et le Français, le Real s’est incliné en demi de Copa del Rey contre Malaga, une défaite que l’on peut vivre en inside dans sa deuxième vidéo. En championnat comme en Euroleague Madrid est deuxième, bien au chaud avant d’attaquer les choses sérieuses et les phases finales.

Dans sa dernière vidéo, Cornelie offre des conseils et de la motivation à tous les basketteurs ambitieux qui aimeraient suivre ses traces en devenant athlète professionnel. La chaîne Youtube de Petr Cornelie, c’est ICI, et surtout… n’oubliez pas d’activer la cloche !