Free Flow spécial Science-fiction : on pronostique les Playoffs NBA 2023 !

C’est le rendez-vous incontournable, chaque année, juste avant les Playoffs. Le Free Flow spécial Science-fiction ? C’est un bracket, trois grosses têtes, et on verra dans deux mois !

A quelques heures du début du play-in on ne pouvait juste pas passer à côté. Un bracket, 20 équipes en comptant le play-in tournament, et trois avis qui diffèrent forcément. Bucks – Celtics c’est obligatoire ? Les Warriors et les Lakers finito ? Les Suns en finale ? Y aura-t-il des upsets ? Trop de questions, plein de réponses et au final ça donne presque trois heures de vidéo entre les éminents Simon, Alex et Bastien, parfait pour introduire ces Playoffs 2023.

On vous laisse trouver un créneau, vous installer bien confortablement et cliquer sur play, la suite c’est dans quelques heures avec les premiers matchs du play-in !