Free Flow : All-Star Game et internationalisation de la NBA

C’est la tradition, une fois le All-Star Weekend passé on se pose, on revient sur ce qui l’a fait et ce qui l’a moins fait, ce qu’on aimerait garder et ce qu’on propose pour que ce soir encore plus fou. Mais cette édition 2020 là, y’a un paquet de choses à garder, clairement.



Trois soirs de festivités dont au moins deux plutôt très entraînants. Un Rising Stars un peu relou pour commencer, puis une soirée de concours ennivrante et pour finir, cerise sur le ASWE, un match des étoiles new-look à l’issue aussi intéressante que disputée. Il fallait qu’on en parle, qu’on partage ce sentiment si rare de satisfaction au lendemain d’un match de ce genre, et quoi de mieux dans ce cas que de se poser une bonne heure et demi dans ce magnifique salon à la tapisserie non-moins magnifique ? Bastien, Alex, Simon, trois verres (d’eau) et let’s go, l’occasion aussi de papoter Basketball African League ou plus globalement internationalisation de la NBA. Ça passe tout seul pendant le All-Star Break, alors installez-vous confortablement dans votre canapé, mettez-moi ça en favori pour votre prochaine pause ou alors quittez carrément le taf pour aller saigner ce Free Flow sans penser au lendemain, soyons fou un peu.

1h32 de débrief d’un week-end réussi dans les grandes largeurs, et déjà l’envie d’être en février prochain pour assister à l’acte II de ce All-Star Weekend 3.0. D’ici-là ? Inspirez, expirez, inspires, expirez, la régulière st de retour dans deux jours et le marathon de cette saison 2019-20 ne s’arrêtera qu’en juin. Si vous devez pioncer c’est maintenant, mais après le Free Flow.