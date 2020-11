Les Spurs dévoilent leur maillot City Edition : retour de la tunique Fiesta et… fiesta dans les slips texans

Ay Caramba ! El nouveau maillot del San Antonio Spurs es sortito ! Et la Fiesta est de retour au Texas, avec un maillot tout beau, tout coloré et qui respire le guacamole.

« Enfin! Le maillot le plus beau de la cuvée 2020-21 est sorti ! ». C’est probablement la réflexion que tous les fans des Spurs ont soudainement lâché il y a à peine une heure et demi, en scrollant leur fil d’actualité Twitter. La franchise de San Antonio vient en effet d’officialiser sa tunique « City Edition » et bonheur pour les vrais supporters : c’est le retour du maillot Fiesta ! Le jersey, qui avait fuité il y’a quelques semaines sur les réseaux sociaux, était quasiment autant attendu par les fans texans que le début de la prochaine saison. Et c’est justement en mettant l’accent sur cette attente que l’équipe de communication de la franchise annonce aujourd’hui cette nouvelle tenue. Ce maillot aux bandes colorées est évidemment un gros clin d’œil au maillot Fiesta porté par les Spurs dans les années 90, ainsi qu’à leur logo. Ces couleurs vives rendent hommage à la culture hispanique, très présente à San Antonio, qui se trouve à quelques centaines de kilomètres de la frontière mexicaine, et n’apparaissaient plus sur les maillots de l’équipe depuis le tout début des années 2000 alors que les amoureux de la franchise le remettaient sur le tapis chaque année. Résultat : gros afflux sanguin dans l’entrejambes des fans et grosses ventes en prévision pour les copains du Texas.

Et qui est-ce qui ont été choisis pour représenter ce nouveau maillot ? FUTURE IS NOW. pic.twitter.com/MlF2o4eABg — Spurs Nation France (@SASpursFr) November 13, 2020

Un bon vieux maillot old-school pour les Spurs, qui montre bien que la tendance actuelle pour vendre du tissu « City Edition », c’est de susciter la nostalgie des fans. Une stratégie adoptée par exemple par les Warriors et leur tunique Oakland Forever, annoncé il y a quelques jours, ou encore par les Nets et leur maillot Classic. Qui dit nouvelle campagne le 22 décembre dit nouveau textile, et au delà de celui de San Antonio, les maillots City Edition continuent d’être annoncés les uns après les autres. On a donc pu voir apparaître sur le Web – comme disent les jeunes – la nouvelle tenue des Pelicans, qui avait aussi fuité. Spoilers : il n’est pas fait en plumes de l’oiseau mangeur de poissons (et c’est bien dommage).

Enfin, confirmation du « City Edition » de nos amis les Bulls. Spoilers : se reporter à la blague du dessus et remplacer « plumes de l’oiseau mangeur de poissons » par » poils du bestiau à cornes ».

No little plans around here. pic.twitter.com/kRfQ4YAFZu — Chicago Bulls (@chicagobulls) November 13, 2020

Du beau maillot qui sent bon la Fiesta pour San Antonio, et qui remplit de joie le cœur des fans des Spurs. Malheureusement, c’est bientôt leur compte en banque qui va trouver la bouffe hispanique trop épicée.

Source : Twitter