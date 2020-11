Les Warriors dévoilent leur maillot « Oakland Forever » : Baron Davis et toute la clique « We Believe » valident !

Les Warriors ont présenté hier leur maillot City Edition en l’honneur de la ville d’Oakland. Un joli jersey qui finira sans aucun doute dans les placards d’un paquet de membres de la Dub Nation, et qui rappelle beaucoup de souvenirs.

Chez Nike, même en télétravail, on continue à s’activer fortement pour proposer les nouveaux textiles qu’on pourra observer sur les terrains la saison prochaine. Affolant le Twitter FC depuis plusieurs jours, les maillots « City Edition » qui leakent les uns après les autres ne semblent pas contenter tous les fans de NBA. En revanche, du côté de la Baie de San Francisco, on espérait beaucoup que le maillot qui avait fuité soit bien officialisé par l’équipe de communication de Golden State, et les fans ont finalement été entendus : hier, le compte Twitter des Warriors postait des clichés de Stephen Curry portant le nouveau maillot City Edition « Oakland Forever ». Bon, on achète quand ?

Oakland is and will always be a part of our team’s identity.

“Oakland Forever," presented by @Rakuten, is a nod to the We Believe era and its turning point in Oakland’s basketball history.

To honor the Town, we partnered with Nike to put a spin on these classic uniforms. pic.twitter.com/d7nUAJLbzM

— Golden State Warriors (@warriors) November 2, 2020